Amajari: Campus do IFRR terá programação especial do Dia do Índio

O Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (CAM-IFRR) preparou programação especial para celebrar o Dia do Índio com exposição de peças do Museu da Memória e da Cultura Indígena no CAM, atividades culturais, oficina de artesanato, desfile e palestras. Algumas comunidades indígenas estarão representadas.

A programação ocorre no dia 24, durante todo o dia, no CAM, devido à turma de alternância formada por indígenas moradores das comunidades do entorno do Contão, no Município de Pacaraima, na Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, voltar para o Tempo-Escola no domingo, dia 23,

A abertura será às 8h30 com exposição, no espaço de convivência, das peças que compõem o museu indígena, projeto idealizado pelo professor doutorando Marcos Antônio, financiado com recursos do Programa Institucional de Fomento ao Desenvolvimento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras (Inova).

Ainda na parte da manhã, terá dança dos alunos da turma de alternância, apresentação musical do Hino Nacional na língua macuxi; apresentação de música de alunos em Libras; pintura facial e corporal indígena; e oficina de artesanato.

Na parte da tarde, as atividades retornam às 13h30 com apresentações diversas dos membros da Comunidade do Raimundão. O servidor do CAM Ricardo Dantas, autor do livro Meia Pata, fará uma palestra com a temática indígena.

Conforme o coordenador do evento, José Vilson Martins Filho, como mais da metade dos alunos do campus é indígena, a programação em horário integral objetiva proporcionar atividades de integração entre alunos indígenas e não indígenas. “Não iremos comemorar hoje (19) porque queremos envolver a turma de alternância, que está no Tempo-Comunidade, mas retorna para a escola no domingo”, disse.

Martins Filho citou que, durante o evento, terá um estande com bebidas e comidas típicas, participação de uma líder indígena e torneio de arco e flecha.

Rebeca Lopes