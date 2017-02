Amajari: 100 alunos das novas turmas iniciam ano letivo segunda-feira

Cem novos alunos de três turmas de cursos técnicos integrados ao ensino médio, oferecidas pelo Campus Amajari do Instituto Federal de Educação de Roraima (CAM-IFRR), iniciam o ano letivo 2017 na próxima segunda-feira, 13.

São 35 alunos no curso Técnico em Agropecuária e 35 no curso Técnico em Aquicultura. No regime de alternância, são 30 alunos indígenas oriundos de comunidades da Raposa/Serra do Sol, que terão a comunidade do Contão, município de Pacaraima, como ponto de partida para alternar a cada 15 dias o Tempo Escola e Tempo Comunidade do curso Técnico em Agropecuária, em regime de alternância.

O início das aulas do superior de Tecnologia em Aquicultura deve ser divulgado até a próxima semana pela Comissão Permanente de Processo Seletivo e Vestibular. Os alunos dos cursos de Cooperativismo e Informática, na modalidade de Educação a Distância, também têm calendário diferenciado.

Na última segunda-feira, 6, as aulas iniciaram para os alunos veteranos matriculados nos Cursos Técnicos em Agropecuária e em Aquicultura integrados ao ensino médio; e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A turma do superior de Tecnologia em Aquicultura também iniciou dia 6.

Para esse retorno às aulas, os estudantes serão recepcionados na “Acolhida aos Discentes”, evento que ocorre todos os anos, mas neste terá dois momentos. O primeiro, nesta sexta-feira, 10, para os veteranos, e, na segunda-feira, 13, para os ingressantes.

Pela localização estratégica do Campus Amajari, os alunos vêm de comunidades indígenas – Três Corações, Guariba, Araçá, Aningal, Vida Nova, Mangueira, Napoleão e Terra Indígena Raposa/Serra do Sol –; de projetos de assentamentos, da Vila Tepequém e dos Municípios de Pacaraima, Alto Alegre, Boa Vista, Normandia, além da Venezuela.

Rebeca Lopes