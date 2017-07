Alvorada: mais de 120 pessoas são atendidas em ação de saúde

A Unidade Básica de Saúde Dr. Dimitri Grandez, do Bairro Alvorada, promoveu neste sábado, 22, uma ação de saúde onde 127 pessoas receberam atendimentos diversos oferecidos à comunidade. O evento aconteceu em parceria com a Igreja Batista do Alvorada.

Os serviços oferecidos na ação foram: atendimento médico, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos, além de serviços de educação em saúde, com palestras e orientações sobre diversas doenças. A proposta foi a de aproximar estas especialidades à população.

“Nós sempre promovemos ações como esta no bairro, a fim de atender um maior número de pessoas que for possível. Nesta específica, tínhamos como público alvo os hipertensos e os diabéticos, mas os atendimentos se estendem a toda a comunidade”, explicou o enfermeiro Vitor Augusto da Silva, que coordenou a ação.

A Unidade Básica do Alvorada mobilizou 15 profissionais, sendo dois médicos, dois enfermeiros, dois técnicos em enfermagem, nove técnicos de enfermagem, além de sete estudantes de técnica em enfermagem. Entre as pessoas que foram atendidas estava a dona de casa Suelen Galvão, que afirmou não ter o costume de buscar consultas médicas, a não ser em caso de extrema urgência, mas que é importante cuidar da saúde.

“Eu achei muito boa essa atitude de trazer esses serviços mais perto da gente. Eu não vou muito ao médico. Somente quando o caso é sério. Mas eu quero começar a cuidar da minha saúde, pois a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã”, disse a dona de casa.

Para o dia 25, a UBS DimitriGrandez vai promover um encontro com idosos, onde serão abordados diversos temas relacionados à saúde. “Nós levamos um mês inteiro de planejamento, para desenvolver ações como esta, que são importantes para a nossa sociedade”, ressaltou Vitor.

Fábio Cavalcante