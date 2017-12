Alunos se preparam para concursos públicos em aulões da Escola do Legislativo

Aproveitar as tardes de sábado para adquirir mais conhecimento tem mudado a rotina de muitas pessoas que buscam os aulões promovidos pela Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Silvio Botelho, localizado na zona Oeste de Boa Vista.

Com a filha Yasmin de cinco anos nos braços, a dona de casa Daniela Floriano Peixoto assistiu do início ao fim as aulas de Direito Constitucional, especificamente sobre a Lei Complementar 053/01, a ‘Lei do Servidor Público de Roraima’, com o professor Alcenir Sousa, e sobre Competências Jurídicas, ministradas pelo professor Paulo Sérgio de Sousa.

Durante as quatro horas de aula, Yasmin ficou quieta no colo enquanto a mãe acompanhava as explanações do professor e respondia as questões sobre a Lei Complementar 053. “Justamente por causa dela que me motivo a estudar. Ela pede tantas coisas e como não trabalho, a gente depende do pai dela e isso é um motivo para continuar estudando, para eu passar em um concurso público, para que eu possa ter um emprego e dar aquilo que ela precisa”, justificou a dona de casa que pretende acompanhar outras disciplinas.

Outra concurseira a participar neste sábado foi a estudante Fernanda Kethen, de 19 anos. Pela primeira vez em um aulão, saiu satisfeita com as explicações. “Gostei muito da interatividade do professor e ele soube explicar super bem. Eu adorei a forma como ele explicou cada artigo”, comentou, ao dizer que agora está mais motivada e preparada para continuar com os estudos.

As aulas aconteceram em dois momentos, das 14h às 16h e das 16h às 18h. Ao entrar em sala de aula, cada aluno recebeu material individualizado sobre o tema abordado. Sobre a Lei 053, Alcenir Sousa explicou sobre a importância de cada cidadão conhecer sobre o regimento do servidor público, principalmente aqueles que almejam um concurso público local. “Ele é o estatuto dos servidores civis aqui no Estado de Roraima, então todo servidor público tem que conhecer seus direitos, principalmente seus deveres”, reforçou.

Para participar dos aulões, os interessados podem se dirigir até a Unidade Silvio Botelho, localizada na avenida Solón Rodrigues Pessoa, nº 1.313, com documento de identidade. Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, essas ações fazem parte de um planejamento da Mesa Diretora e que tem beneficiado centenas de pessoas de forma direta.

“A Escola do Legislativo aqui na Unidade Silvio Botelho está intensificando as ações. Estamos com cursos de Direito Constitucional, Matemática Básica e Gramática, além de aulões que vem ocorrendo todos os sábados”, contou Leila ao salientar que, em breve, a instituição abrirá turmas isoladas em Direito Civil e Direito Penal.

Yasmin Guedes