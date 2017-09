Alunos recebem premiação do concurso “Do Caburaí ao Chuí”

Os vencedores do I Concurso “Do Caburaí ao Chuí” foram premiados nesta quarta-feira, 6, na Escola Estadual América Sarmento Ribeiro. O Projeto Educacional, idealizado pelo deputado Brito Bezerra (PP), tem como objetivo promover a reflexão sobre a história de Roraima, que o ponto mais setentrional do país fica no Monte Caburaí.

Além do deputado Brito Bezerra, a solenidade contou com o apoio e a presença da governadora Suely Campos, do secretário de Educação, Jules Rimet, do diretor da escola Mário Rosa, do autor do livro Platão Arantes, do secretário da Casa Civil, Oleno Matos, da secretária-adjunta da Cultura, Stella Adjafre e do estudante Matheus Barbosa, que levou uma mensagem dos alunos da escola.

Foi utilizado como base de pesquisa o livro: “Do Caburaí ao Chuí”, de autoria do expedicionário e fotógrafo Platão Arantes, que esteve desde o início na implantação do projeto com visitas à escola, palestras sobre a expedição e orientação aos alunos. Para ele, o projeto educacional é um sonho realizado que vai incentivar muitos jovens a divulgar o verdadeiro ponto do extremo norte do Brasil.

A comissão organizadora registrou 615 trabalhos, inscritos dos 900 alunos matriculados nos três turnos, do Ensino Médio. Participaram da categoria História em Quadrinhos alunos do 1º. A categoria Cordel foi direcionada aos alunos do 2º. Já alunos do 3º ano produziram Artigo de Opinião.

Todos os trabalhos foram corrigidos e receberam pontuação de acordo com os critérios de avaliação estipulados no regulamento. Os três vencedores, de cada categoria, receberam 01 notebook, 01 celular e 01 tablet, respectivamente, e certificado de participação.

O deputado Brito Bezerra destacou que o sucesso do projeto piloto foi possível por receber o apoio da governadora Suely Campos, do secretário de Educação, do diretor da escola, professores e alunos, que abraçaram o projeto. Ele agradeceu o empenho de cada um pelo sucesso do projeto educacional que culminou com o anúncio da revitalização da escola, que iniciou após o encerramento do evento.

“Nada mais é, que uma grande oportunidade de trazer Roraima para o foco da discussão do turismo para que possamos engrandecer cada vez mais o nosso Estado, para que faça parte do turismo brasileiro, e quem sabe, do turismo mundial, pois temos muitas potencialidades”, disse ao agradecer o empenho da governadora em reconstruir o Estado de Roraima.

A governadora Suely Campos felicitou os alunos pelo empenho na participação do projeto e destacou que os trabalhos vencedores serão editados para uma ampla divulgação entre os governadores da região Norte. Ela declarou ainda que o projeto será aplicado nas demais escolas com grande número de alunos para que o ponto do extremo norte seja cada vez mais divulgado.

“Vamos fazer um trabalho de divulgação nacional com os ministérios do governo federal para uma propaganda a nível nacional e atrair mais turistas para Roraima, com o Monte Caburaí”, declarou ao divulgar o início dos trabalhos de revitalização da escola.

