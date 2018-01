Alunos recebem palestras do Procon Assembleia na Escola do Legislativo

A partir desta semana, os alunos inscritos em cursos preparatórios ou de qualificação da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios Unidade Silvio Botelho, receberão orientações sobre os serviços do Procon Assembleia e sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei nº 8.078/1990) por meio de palestras.

E os primeiros a se beneficiarem dessa ação serão os alunos do curso de ‘Técnicas de Vendas’, que se inicia nesta segunda-feira, 8, das 14h às 18h. A capacitação terá carga de 8h e o próximo encontro acontecerá na quarta-feira, 10, com aula no mesmo horário. Além disso, no dia 15, das 8h às 12h, iniciam as aulas para o curso de ‘Código e Defesa do Consumidor’, com encontros previstos para segundas e sextas-feiras.

Conforme explicou a diretora do Procon Assembleia, Eumaria Aguiar, essas palestras surgiram após convite da Escola do Legislativo em oportunizar aos estudantes da instituição informações sobre a legislação de defesa do consumidor e apresentar, a quem não conhece, como funciona o Procon Assembleia.

“Estaremos lá para falar sobre o Procon Assembleia, as atividades realizadas, sobre relação do consumidor e fornecedor, explicando também o objetivo do CDC”, contou a diretora, ao reforçar que na ocasião serão sorteados exemplares do Manual de Defesa do Consumidor, além de disponibilizar os números para contato do órgão.

Um curso específico como o de ‘Técnicas de Vendas’, por exemplo, é necessário conhecer a parte de legislação para aplicação no mercado de trabalho. “É importante que o vendedor conheça os direitos do consumidor, até porque ele também é consumidor, todos nós somos consumidores”, complementou Eumaria.

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, fica localizado na Rua Solón Rodrigues Pessoa, nº 1.313, no bairro Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista. Já o Procon Assembleia está endereçado na rua Agnelo Bittencourt, nº 216, no Centro de Boa Vista.

Yasmin Guedes