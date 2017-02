Alunos participam de palestra educativa e conhecem a Caerr

Grande parte dos problemas ambientais encontrados na natureza não está na falta de políticas públicas, mas principalmente na falta de conscientização e informação a respeito do assunto. Foi com esse pensamento que a coordenadora pedagógica da Fundação Bradesco, Angelita Smith abordou o assunto com os alunos, em visita à Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

“Sempre ensinei aos meus alunos a correr atrás do conhecimento e principalmente, aprender a valorizar o meio ambiente. A ignorância cega as pessoas e é de pequeno que começamos a tirar lições do mundo. Conhecendo, a gente aprende a preservar”, salientou Angelita.

Ao todo, 35 alunos do 6º ano conheceram de perto a ETA (Estação de Tratamento de Água) da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), onde é realizado o processo de tratamento da água captada do rio Branco.

A visita foi coordenada pelo Núcleo de Meio Ambiente, onde as crianças puderam conheceram também a estação de tratamento de lodo e as demais dependências da empresa. Na quarta-feira, 15, mais uma turma da Fundação Bradesco visita a ETA, a partir das 8h30.

Para o presidente da Caerr, Danque Esbell, a visita monitorada de alunos nas dependências da Companhia reforça a importância de difundir assuntos como preservação da água, tratamento e a importância de economizar para não faltar.

Aos 11 anos, a aluna Maria Luiza Silva demonstrou preocupação ao discutir o tema no auditório da Caerr. Além do processo de tratamento de água, ela aprendeu sobre a importância do reuso da água, dicas de economia e uso racional, além do uso correto da rede de esgoto.

“Eu aprendi que a gente tem que fechar a torneira quando estiver escovando os dentes e lavando as louças. Se a gente economizar, acho que a água do mundo não vai acabar. Aqui na Caerr eu aprendi muitas coisas legais. Adorei a visita”, complementou a aluna.