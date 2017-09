Alunos e servidores do Campus Amajari participam de palestra e caminhada a favor da vida

A programação do Setembro Amarelo no Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima, nesta quarta-feira, dia 20, contou com palestra sobre saúde mental com a terapeuta ocupacional Tayana Sabino e, em seguida, servidores e alunos vão participar da caminhada a favor da vida nas principais ruas da sede do Município do Amajari.

A palestra foi realizada no início da tarde e, logo após, os participantes produziram mais alguns cartazes e seguiram para a sede da Vila Brasil, como ainda é conhecida a sede do município, para a caminhada. A programação do Setembro Amarelo é organizada pela Coordenação de Assistência Estudantil (Caes) e pela Comissão Interna de Qualidade de Vida.

Neste ano, o Campus Amajari aderiu à campanha, cujo tema é “Falar é a melhor solução”. As primeiras atividades ocorreram no dia 1.º de setembro, no espaço de convivência da escola, com palestras e uma oficina sobre autoexpressão, na qual alunos e servidores produziram cartazes expondo suas principais angústias, aflições e pensamentos.

Vale lembrar que as estatísticas são preocupantes: o Brasil é o oitavo país no mundo em número de suicídios, segundo a Associação Psiquiátrica de Brasília (APBr), com aumento de 10,4% na quantidade de mortes entre 2000 e 2012, sendo mais de 30% de jovens.

E, se os dados já chamam a atenção, as estimativas são de que, até 2020, haja um incremento de até 50% no número anual de mortes por suicídio. Os dados foram apresentados durante audiência pública, em maio deste ano, na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal.

Por isso, com o objetivo de alertar claramente sobre o fenômeno, desde 2014 ocorre o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. A cada ano, empresas públicas e privadas aderem ao movimento.

Rebeca Lopes