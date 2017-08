Alunos dramatizam historinha infantil como parte de um projeto de leitura

A turma do 5º ano D, da Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte, no Centro, abraçaram um desafio especial proposto pela professora Daniely Padilha. A turma está desenvolvendo um projeto de leitura, “Reconto, conto”, em que precisam se aprofundar nos livros infantis, escolher um em especial para recontar a história dramatizada para os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

A primeira apresentação da turma ocorreu na manhã desta sexta-feira, 18, em que seis alunos reviveram os famosos personagens do livro João e Maria, da autora Ruth Rocha. A ideia animou os demais alunos que assistiram à dramatização de uma historinha já bem conhecida por muitos deles.

O intuito é estimular não só o hábito da leitura nestes alunos que já estão estudando seu último ano na escola como também despertar o interesse dos pequenos que ainda estão na fase de alfabetização. Além de fazer a alegria da criançada das outras turmas, os alunos envolvidos na peça ainda aprendem técnicas de interpretação para reviver as histórias por eles contadas.

Gustavo Farias, 11 anos, que na apresentação fez o papel de João, disse que está feliz em poder contribuir com o projeto. Para ele, a leitura é uma de suas habilidades e agora está descobrindo seu talento também na interpretação. “É muito bom a gente fazer aquilo que gosta. E com esse projeto eu tenho a chance de fazer duas coisas que aprendi a gostar: ler e interpretar”, disse.

Para a professora Daniely, o projeto está dando certo, os alunos aprovaram a iniciativa e estão se empenhando para mostrar um bom trabalho para as demais turmas. Segundo ela, é uma atividade interdisciplinar também porque envolve mais de uma disciplina como história e matemática.

“A princípio queríamos focar mais na leitura para incentivar os alunos a ampliar o seu vocabulário e depois percebemos que podia ser interdisciplinar, ao trabalhar a biografia do autor, a história e a matemática através da linha do tempo. Para fechar cada ciclo tivemos a ideia de fazer a apresentação para os alunos das outras turmas”, ressaltou.

Segundo a professora, até o final do ano, mais quatro ou cinco histórias serão recontadas em forma de peça teatral. “Na verdade, temos a atividade Leitura Todo Dia, em que os alunos levam alguns livros para casa, e a turma escolhe o que mais gostaram para estudarmos melhor e contar a historia de forma dramatizada”, disse.

A bruxinha da peça foi à aluna Kristyenne Beatriz, 10, que já está empolgada para as próximas apresentações. “Este é um projeto muito especial, lemos e recontamos para outras crianças. Acredito que também estamos ajudando as demais turmas a se aproximarem mais dos livros infantis”, disse.

Ceiça Chaves