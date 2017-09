Alunos do Projeto Desbravadores digitais visitam lavouras de soja em Boa Vista

Cerca de 20 adolescentes de 13 a 15 anos do Projeto Desbravadores Digitais, promovido pela Prefeitura de Boa Vista por meio do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), visitaram na tarde desta terça-feira (5), lavouras de soja e outras culturas produzidas no município de Boa Vista.

A ação faz parte do trabalho que está sendo desenvolvido com os alunos no CCTI dentro da temática “Agricultura e Clima”, que foi proposta neste ano para que possam trabalhar buscando a criação de políticas públicas para desenvolver o setor. Os alunos foram acompanhados pelo secretário e representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI).

Os Desbravadores Digitais é um projeto de Inclusão Social Digital e Cidadã, que reúne alunos do ensino fundamental para desbravar o território do município e construir propostas de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, com a adoção de tecnologias. O projeto foi adaptado para ser trabalhado nas escolas como um ensino interdisciplinar, pois ao longo das aulas serão utilizados os conteúdos de Geografia, História, Ciências, Matemática e Português, com aplicações práticas.

Para a instrutora do projeto Karen Elen, todas as idas ao campo de forma geral para coletar informações e imagens é uma experiência muito boa por ser uma aula diferente e interativa. “Os alunos gostam, se divertem e interagem com o assunto que estão estudando em sala de aula e têm uma excelente aceitação e quando isso acontece eles absorvem melhor todas as informações que estão sendo repassadas”, concluiu.

O Secretário Marlon Buss destacou que este trabalho é extremamente importante pois os alunos puderam acompanhar um dia de campo onde conheceram as práticas culturais e como é feita a elaboração desde o plantio até a colheita. “Em primeiro momento, nosso diretor técnico, engenheiro Agrônomo Fábio Guths explicou detalhadamente como se comporta uma lavoura no nosso município em uma palestra feita para os alunos no Centro, e agora estes alunos conseguiram ver até a última etapa da condição de produção que é uma colheitadeira em ação”, garantiu.

O secretário destacou ainda que os alunos estavam muito interessados e com bons questionamentos, mostrando que já possuem conhecimento acerca do tema. “O tema que está sendo abordado se enquadra na nossa proposta de trabalho e diante disso poderemos ajudá-los. É importante que os alunos saibam de onde vem grande parte do alimento que consomem, onde ele está no campo e qual o processo empregado em cada etapa desde o preparo do solo, plantio, até a colheita e chegada do alimento na mesa”, finalizou.

O projeto também é desenvolvido em quatro escolas municipais: Luíz Canará, Juslany de Souza Flores, Delacir de Melo Lima e Carmem Eugênia Macaggi. O Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) está com vagas abertas para o curso Desbravadores Digitais. As inscrições podem ser feitas diretamente no site http://ccti.boavista.rr.gov.br.