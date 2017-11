Alunos do Projeto Crescer recebem informações sobre DSTs

Alunos do Projeto Crescer participaram nesta quarta-feira, 29, de uma palestra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde que disponibilizou material educativo e preservativo. A palestrante Egalir Bruce, técnica da coordenação DST/AIDS, falou sobre a prevenção, os cuidados, formas de contágio, diagnósticos e possíveis tratamentos.

A ação ocorreu no núcleo Calungá. A abordagem foi feita de forma lúdica, objetiva, descontraída, o que despertou o interesse dos alunos, que contribuíram com a dinâmica, esclarecendo as dúvidas sobre determinadas doenças.

“No ano passado fizemos a mesma programação no projeto, com rodadas de conversa sobre DSTs. Como no projeto temos mais de 50% de novos alunos decidimos retomar as ações esse ano, porque a gente entende a fragilidade desses alunos em buscarem uma unidade de saúde, até mesmo quando se fala em saúde bucal ou um simples atendimento médico. Então quando trazemos essas ações para dentro do projeto, nós temos 100% de aproveitamento”, explicou a assistente social do Projeto Crescer, Dayane Oliveira.

Ela acrescenta que se for identificado algum problema durante palestras, os profissionais do projeto conseguem orientar e participar do processo do início ao fim, encorajando o aluno a fazer o tratamento com o apoio da família.

“O intuito dessas atividades é a prevenção, mas se tiver algum caso relacionado a alguma doença, nós vamos acompanhar e encorajar esse aluno a fazer o tratamento até o fim. Essa é a terceira programação relacionada à DST´s dentro do projeto, tivemos uma voltada só para a saúde da mulher, outra apenas para os homens, e agora para os dois públicos, como forma de fechar o ciclo de atividades que a gente começou com palestras e informações”, disse a assistente social.

O aluno Nathanael Jaedson, de 19 anos disse que as rodas de conversa ajudam a adquirir conhecimento para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, graças à informação acessível. “A gente tira nossas dúvidas e compartilha o que aprendeu com os amigos, com familiares. Às vezes a gente acaba se isolando por ter vergonha de perguntar do pai da mãe, mas no projeto nossa mente vai abrindo e vamos nos sentindo mais a vontade para falar sobre esse tema”, destacou.

Para a aluna Hellen Vitória, de 17 anos, as palestras são importantes porque trazem informações que muitas vezes não são encontradas em casa ou na escola. “Em outros casos, as pessoas tem vergonha de perguntar e, quando as palestras ocorrem à gente fica informado, nesse caso de como se cuidar é se prevenir, prevenção sempre é o melhor remédio”, afirmou.

Shirléia Rios