Alunos do Dedo Verde conhecem processo de produção de peças de granito

Os integrantes do programa Dedo Verde, da Prefeitura de Boa Vista, participaram nesta quinta-feira, 25, de uma visita técnica à empresa Marmocenter, que trabalha com a fabricação de peças de granito e mármore. O objetivo da visita foi mostrar as técnicas de produção e vendas utilizadas atualmente no mercado e as alternativas de compensação do meio ambiente por causa do processo produtivo.

Os alunos receberam informações sobre como é feita a extração do granito e do mármore e de onde vem a matéria-prima que abastece a empresa, cuja origem é 90% do estado do Espírito Santo, um dos maiores produtores de rochas ornamentais do país. Os integrantes do Dedo Verde também assistiram a uma demonstração do corte, polimento e a transformação da pedra em lápides, pias para banheiro e cozinha e decoração.

“Eu via as pias de granito, achava bonitas, mas não sabia como elas eram feitas. Foi legal saber de onde as rochas são retiradas, como são cortadas e polidas até se transformarem nas peças colocadas nas casas”, disse Joaquim Manoel Cabral, 14 anos, integrante do Dedo Verde.

A visita faz parte das atividades educação ambiental e orientação profissional do programa Dedo Verde. De acordo com a assistente social do programa, Marina Silvestre Fernandes, que acompanhou o grupo, a intenção é que os adolescentes conheçam e entendam as atividades desenvolvidas no processo produtivo, desde a matéria-prima até a produção final e o reflexo da atividade no meio ambiente.

“Eles não tinham conhecimento de como funciona esse tipo de fábrica, da escassez de mão de obra especializada e se interessaram pelo setor. Demonstraram também a preocupação com os impactos causados na natureza, colocaram em prática os conhecimentos adquiridos no programa e sugeriram aos funcionários, alternativas de economizar os recursos naturais utilizados na produção, como a água. A visita foi bem produtiva”, avaliou.

Uma das alternativas foi sugerida pela aluna Kamila Bezerra Ferreira, 17 anos. Ela indicou maneiras de devolver à natureza a sobra das rochas. “As rochas sedimentares são construídas com restos de outras rochas. Eles poderiam soltar os pedaços que sobraram em um terreno ventilado e com bastante calor, nesse ambiente a própria natureza poderia reaproveitar esse material”, explicou.

As sugestões foram ouvidas com atenção pelos representantes da empresa, que destacaram também o interesse dos adolescentes pelo setor. “Muitas pessoas não conhecem o processo de produção das peças, que muitas vezes estão na casa delas. O interesse deles por essa área é importante porque pode contribuir para aumentar a mão de obra qualificada aqui no estado, que ainda é escassa. Pra gente também foi interessante ouvir as dicas de economia de água e reaproveitamento do granito que sobra”, comentou a assistente de vendas Hídala Souza.

