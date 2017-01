Alunos do CCTI podem retirar certificados via e-mail e na sede

A partir desta terça-feira, 24, o Centro de Ciência Tecnologia e Inovação – CCTI começa a disponibilizar os certificados de conclusão dos cursos oferecidos em 2016. Alguns certificados serão entregues por e-mail e outros poderão ser retirados no próprio CCTI, que fica localizado na avenida Glaycon de Paiva, nº 1820, bairro Mecejana.

Os alunos que concluíram os minicursos do Projeto Estalos: Unity – Desenvolvimento de Jogos; Iniciação de Computação em Nuvem; Android Primeiros Passos; Libreoffice-Calc; Robótica Educacional; InforKids e InforKids Júnior irão receber o certificado via e-mail, com o QR Code de segurança – código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

Já os pais ou responsáveis dos 220 alunos das escolas municipais que participaram do Curso de Robótica, já podem pegar os certificados de participação na recepção do CCTI, que abre a partir das 7h30 e segue até as 18h, sem intervalo para almoço.

Outras informações acesse o site ccti.boavista.rr.gov.br