Alunos do CCTI disputam etapa classificatória do Torneio Municipal de Robótica

Concentração é a palavra chave esta semana no Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI), é que os alunos precisam muito dela para concluir as provas da etapa classificatória do II Torneio Municipal de Robótica, que começou nesta segunda-feira, 30 e segue até quarta-feira, 1º. A etapa vai selecionar seis equipes que vão disputar a grande final do evento em dezembro no Pátio Roraima Shopping.

São 112 competidores, de 9 a 11 anos de idade, divididos em 22 equipes. Cada equipe tem 20 minutos para concluir as provas de Core Values, Projeto de Pesquisa, Montagem e Desmontagem, Programação e Design de Robô. “Nessa etapa de classificação, todas as equipes serão avaliadas em seis provas. Nós criamos um ranking geral, onde cada prova vai valer 100 pontos e esses pontos serão acumulados. As seis equipes que mais pontuarem vão para a final do torneio”, explicou o diretor do CCTI, Johnny Pereira.

Durante as provas, os participantes precisam programar, montar e desmontar os robôs e fazer com que eles executem tarefas simples como som e trajetória. Os competidores também precisam identificar problemas e desenvolver soluções inovadoras, além de saber trabalhar em equipe.

Para conseguir a pontuação, os competidores adotaram estratégias. “Nós procuramos trabalhar em equipe e não cometer erros. Dividimos o manual [de instrução] e cada um ficou responsável por uma parte. Corrigimos as falhas e esperamos conseguir uma boa pontuação”, disse Daniel Oliveira, 9 anos, designer e montador da equipe “Os Robóticos”.

O primeiro dia de competição também foi proveitoso para a equipe Lego Master “A programação e a montagem deram certo e nosso robô conseguiu andar”, comemorou Alex Cruz Mendes, 10 anos, montador.

As seis equipes selecionadas serão conhecidas na quarta-feira, último dia da etapa classificatória, que promete ter clima de final. Outras quatro equipes vão para a repescagem. No total, 10 equipes conquistarão vagas para a final da competição, em dezembro.

O Torneio Municipal de Robótica marca o encerramento do Projeto de Robótica, uma atividade extracurricular que teve duração de cinco meses. Segundo o secretário adjunto de Tecnologia e Inclusão Digital, Filipe Rocha, o objetivo do torneio é selecionar os alunos na área de tecnologia e também fazer com que toda a população conheça o projeto de robótica desenvolvido no município.

“Esse projeto é um complemento à educação básica dos alunos que são acolhidos no Centro de Ciência, Tecnologia e Informação. A ideia é levar o projeto para dentro das escolas e fazer com que os alunos passem por toda a trilha de conhecimento de robótica, desde a educação infantil até o final do primeiro ciclo do ensino fundamental”, disse.

Gleide Rodrigues