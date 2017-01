Alunos do CCTI concluem projeto Desbravadores Digitais

Orgulho, aprendizado e muita expectativa marcaram a tarde desta sexta-feira, 27, durante a solenidade de conclusão do projeto Desbravadores Digitais, que ocorreu no auditório do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). Os alunos, com idade entre 11 e 15 anos, receberam os certificados de participação no projeto e apresentaram levantamentos nas áreas de segurança pública e turismo.

Na companhia dos seus instrutores, os estudantes apresentaram o trabalho de pesquisa e o estudo de campo realizados durante os seis meses de aplicação do projeto. Eles abordaram duas temáticas: “Ciclovias temáticas – Interligando parques, praças e destinos turísticos” e “Segurança Pública”. Além disso, ainda distribuíram guias turísticos de bolso – produto final do projeto desenvolvido por eles.

Os 41 alunos presentes na solenidade receberam os certificados de conclusão do curso das mãos do vice-prefeito Arthur Henrique Brandão Machado, do diretor do CCTI , Johnny Pereira, e do gestor dos Desbravadores Digitais, Felipe Rocha.

Para o aluno Rayan Matias Matura, esse foi um dos melhores momentos da vida dele. “Estou feliz por ter conseguido aprender um pouco mais e triste pelo fato do curso ter acabado. Pretendo usar o que aprendi no meu dia a dia”, disse. Claudenora Rosa Matias, mãe de Rayan, chegou a se emocionar durante a apresentação do filho.

“Esse foi mais um momento marcante na minha vida, porque acompanhei todo o desenvolvimento e aprendizado do dia a dia do meu filho dentro desse projeto. Me senti na sala de aula com ele”, ressaltou a mãe.

Para o vice-prefeito, Arthur Henrique Brandão Machado, esse momento se deve a visão futurista da prefeita Teresa Surita, ao pensar sempre no desenvolvimento da capital e utilizar meios para aproximar a população da tecnologia e para a criação de novas políticas públicas.

“Fico feliz pelo progresso do projeto e desses jovens que começaram as aulas tímidos e aos poucos foram adquirindo mais conhecimento por meio das pesquisas. Com esse trabalho, eles vão poder nos ajudar com novas propostas de políticas públicas para o município. Hoje devemos agradecer aos pais que foram os maiores incentivadores e apoiadores desses jovens a continuarem o projeto até a conclusão” destacou o vice-prefeito.

Segundo o diretor do CCTI, Johnny Pereira, os jovens que aproveitam as oportunidades oferecidas pela Prefeitura de Boa Vista por meio do CCTI têm grandes chances de se desenvolverem no aspecto pessoal, educativo e como cidadão. “Esses alunos agora já têm uma ideia formada do que é política pública e sua importância”, disse.

Desbravadores Digitais

Os Desbravadores Digitais são responsáveis por fazer um levantamento identificando praças, parques, estabelecimentos comerciais, pontos turísticos de cultura e aventura e instituições públicas interligadas pelas ciclovias. Já o projeto sobre Segurança Pública, traz como produto diversas ações propostas para melhorar a segurança com foco em ações de prevenção.

Durante o evento, o vice-prefeito anunciou que o projeto terá continuidade e, para este ano, já está sendo remodelado. “Estamos analisando a possibilidade de ampliar o projeto Desbravadores Digitais para dentro das escolas municipais.