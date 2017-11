Alunos do CCTI avaliam participação em Olimpíada Brasileira de Robótica

Os estudantes João Henrique Teodoro Dias, 10, Lucas Gabriel Costa Sampaio, 10, Mateus Nascimento Cardoso Pacheco, 11, da equipe Bv Robot, retornaram de Curitiba, Paraná, com medalhas e mais conhecimento de robótica na bagagem. Eles formam a primeira equipe do Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI), a participar da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que ocorreu na semana passada.

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino disputaram a competição com representantes de todo o Brasil. Eles participaram da uma prova prática que simulava um cenário de catástrofe. Entre as tarefas, tiveram que comandar o robô por um percurso com rampas e obstáculos e fazer o resgate de vítimas. Os meninos receberam medalhas de honra ao mérito pala participação. Para eles, a competição foi um aprendizado.

“Foi a primeira vez que nós participamos, agora temos mais experiência para no próximo ano conquistarmos uma posição melhor. Agora, faremos uma programação mais avançada”, contou João Henrique Teodoro Dias.

O Lucas Gabriel Costa Sampaio ficou de olho na técnica dos competidores mais experientes e pretende aliar o aprendizado da Olimpíada Brasileira de Robótica ao conhecimento adquirido no CCTI. “Eu observei bastante a maneira que eles [competidores] cumprem o percurso, desviam dos obstáculos. Agora a gente vai treinar bastante para melhorar”, disse.

O Mateus Nascimento Cardoso Pacheco até definiu uma estratégia para a próxima participação. “A gente vai fazer um robô maior e melhor pra chegar lá de novo e conseguir o primeiro lugar”, destacou.

A equipe BV Robot foi acompanhada pelo instrutor do Centro de Ciência, Tecnologia e Informação, Helton Faustino, que avaliou a participação dos alunos em uma das principais competições de robótica do Brasil.

“Eu perguntei dos integrantes das outras equipes como tinha sido a primeira participação deles na Olimpíada. A maioria disse que tinha tirado cinco, sete, dez pontos na primeira participação. Os meninos do CCTI fizeram 41 pontos, então, acho que eles foram excelentes. Com essa experiência nós vamos conseguir elaborar melhor as aulas, eles vão entender melhor o processo, a importância das atividades”, disse.

Robótica Educacional

É um dos vários cursos ofertados pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI), uma atividade extracurricular com duração de cinco meses, é voltada para crianças que cursam do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, com idade entre 9 e 11 anos. A robótica no CCTI consiste basicamente na montagem de protótipos para resolução de problemas do dia a dia.

Gleide Rodrigues