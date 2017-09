Alunos do Abrindo Caminhos participam de Workshop de Balé

Os alunos do balé, do programa Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa de Roraima, foram recebidos com tapete vermelho na manhã desta quarta-feira, 20, para o 1º Workshop de Balé. No horário da tarde, a partir das 14h30, crianças e adolescentes participantes dessa modalidade terão noções de técnicas de passarela e postura e dança.

Nesta manhã, o encontro iniciou com as dicas de passarela com a modelo Karine Soares. Primeiro, a convidada mostrou como se portar diante de um público e como andar com elegância e leveza, algo recorrente no balé. “Como o balé necessita de postura, então foi essencial passar isso a eles”, disse. Houve a participação da mini miss roraimense, Giulia Amaral.

Em seguida, todos os alunos colocaram em prática o que aprenderam, como a estudante Narine Dantas, de 14 anos.

“Significa algo importante porque a gente aprende a ter postura e, inclusive no futuro, pretendo fazer uma faculdade de dança”, revelou a adolescente.

O bailarino Jhon Wesley, atento a todos os passos, tem como sonho se profissionalizar e abrir a própria escola de dança. Com o workshop, afirmou, pôde extrair mais informações para aplicar no futuro. “Representa uma grande oportunidade pra mim. Aqui aprendi que simpatia e ter postura são muito importantes”, completou o jovem.

E todos esses ensinamentos, segundo a professora de balé, Isnaíra Menezes, serão praticados em sala de aula. A intenção é, principalmente, mostrar a importância de andar sem olhar para o chão. “A ideia é trabalhar, neste mês da bailarina, atividades que possamos dinamizar ainda mais as aulas”, contou. Segundo a professora, entre os desafios é que os alunos mantenham a postura dentro e fora das aulas.

Das passarelas para a pista de dança. O coreógrafo Sérgio Silva levou para o Abrindo Caminhos os passos da valsa, dança tradicional em bailes de casamento e de debutante. Foram ensinados movimentos básicos, postura e desenvolvimento na pista. “A dança tem essa união de todos os estilos, nesse caso, para tornar uma melhor qualidade de desenvolvimento e postura”, explicou o coreógrafo.

Para a coordenadora do Abrindo Caminhos, Viviane Lima, esse momento foi além de técnicas. “É um momento de interação entre as turmas, deixá-los mais desinibidos e melhorar o desenvolvimento deles nas aulas”, concluiu.

A sede do Abrindo Caminhos fica localizada a avenida São Sebastião, número 883, no bairro Cambará.

Yasmin Guedes