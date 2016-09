Alunos de 30 cursos da UFRR colam grau nesta semana

A Universidade Federal de Roraima realiza nesta quarta, quinta e sexta-feiras (28, 29 e 30/09) as cerimônias de colação de grau de formandos de 30 cursos de licenciatura e bacharelado. As outorgas de grau vão acontecer no Centro Amazônico de Fronteira (CAF), sempre a partir das 18h.

Na formatura desta quarta-feira, 28, colam grau acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Matemática, Química e das licenciaturas em Matemática à Distância e em Informática à Distância.

Também vão receber o título de graduação alunos dos cursos de Licenciatura Intercultural e Gestão Territorial Indígena, Direito e Antropologia.

Na quinta-feira, 29, colam grau alunos dos cursos de Ciências Sociais, História, Relações Internacionais, Geografia, Geologia, Artes Visuais, Comunicação Social, Letras, Agronomia e Zootecnia.

Na sexta-feira, 30, será a vez dos acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado), Administração, Contabilidade, Economia, Secretariado Executivo, Licenciatura em Educação no Campo, Pedagogia e Psicologia.

O Centro Amazônico de Fronteira (CAF) fica no campus Paricarana da UFRR. Toda a comunidade está convidada a participar das atividades.