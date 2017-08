Alunos da UERR visitam o CCTI da prefeitura de Boa Vista

Estudantes de ciência da computação da Universidade Estadual de Roraima – UERR conheceram as instalações e as atividades do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) na tarde desta terça-feira 15, Dia da Informática. Durante a visita eles conheceram cada setor onde são desenvolvidos os cursos e elaboração de projetos.

Em cada sala os alunos viram um pouco das atividades do CCTI. Na sala onde acontece o projeto Estalo, por exemplo, eles ouviram dos monitores quais as áreas que o projeto Estalo oferece como minicursos, oficinas de aprendizagem, palestras, workshops e hackathons, destinados para pessoas de todas as idades, independente do grau de escolaridade. Entre os cursos que são oferecidos estão informática básica, criação de currículo, blog, página na internet, uso das redes sociais, Cloud computer, ferramentas do Google, documentos compartilhados, jogos para android e criação de APPs.

“Esse é a primeira de uma série de visitas técnicas que acontecerão no CCTI, onde por meio de palestras e demonstrações das nossas atividades, vamos apresentar a importância dos trabalhos desenvolvidos aqui para a sociedade”, adiantou o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital – SMTI, Filipe Rocha.

O professor de ciência da computação da UERR, Francisco Carlos, estava acompanhando os alunos. “Aqui o aluno tem a oportunidade de ver na prática aquilo que ele só conhece na teoria. Eles estão vendo como são desenvolvidos os projetos que ele só conhece na teoria em sala de aula. Hoje o CCTI é o único local em Boa Vista que reúne condições para demonstrar como funciona o dia a dia dos profissionais da área de informática”, explicou.

O aluno do 1º semestre do curso de Ciência da Computação, Ismael Pinheiro, disse que a visita foi muito importante para ele que está começando a sua graduação. “Tudo que vi hoje aqui foi importante, deu para conhecer mais sobre o curso que estou começando na UER”, disse Pinheiro.

Atividades do CCTI

Atualmente vários cursos são oferecidos no CCTI, desde os cursos mais básicos até os mais avançados todos voltados para promover a inclusão digital, educação tecnológica, disseminação da inovação e empreendedorismo por meio da tecnologia da informação, potencializando a mão de obra municipal e regional, visando o desenvolvimento econômico. Algumas das atividades oferecidas são desenvolvidas com a ajuda de convênios firmados com instituições parceiras públicas e privadas.

Cada curso oferecido tem um público específico, alguns são destinados para os alunos da rede municipal, participantes dos projetos sociais e outros para a comunidade em geral, com faixas etárias que variam de acordo com o curso. Cursos oferecidos: Estalos, Iniciação Digital, Trilha de Conhecimentos, programa de inovação empreendedora, Desbravadores Digitais, e Robótica Educacional. Ao todo 400 alunos estão estudando no CCTI.

Edson Rodrigues