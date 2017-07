Alunos da rede municipal recebem novos fardamentos

A Prefeitura de Boa Vista iniciou a entrega de novos fardamentos às escolas da rede municipal de ensino, nesta segunda-feira, 17. A primeira da lista a receber os kits foi a Escola Municipal Luiz Canará, no bairro Senador Hélio Campos. A previsão é de que até o dia 26 de julho todos os alunos já estejam devidamente uniformizados com os novos kits.

No total, serão entregues 38.772 Kits de fardamento aos alunos atendidos pela educação municipal. Para a prefeita Teresa Surita, a entrega dos fardamentos representa um dos compromissos assumidos por seu governo com a população no que se diz respeito a investimentos na educação. Também ressaltou o objetivo de sempre oferecer ensino de qualidade às crianças.

“Estamos entregando uniformes de qualidade a todos os nossos alunos da rede pública, que já começam as aulas com toda estrutura necessária de merenda, material escolar, professores. Nossa meta é sempre oferecer cada vez mais uma educação de qualidade às nossas crianças”, disse a prefeita.

O novo material foi apresentado em um desfile especial feito pelos alunos Gabriel Enzo Monteiro de Souza e Ágata Alves de Oliveira, ambos com três anos de idade, atendidos na Casa Mãe – Núcleo Cidade Satélite. Além deles alunos do 2º período e do 3º ano da Escola Municipal Luiz Canará também fizeram a demonstração dos novos fardamentos. Segundo o gestor da escola, Valdo Silva Costa, o uso de fardamento é uma questão de segurança, uma vez que será possível identificar melhor os alunos.

“Esse fardamento serve de identificação para o aluno, dentro e fora da escola. Além disso, também é uma questão de economia, pois não será necessário que as crianças utilizem outras roupas para vir à escola, resultando assim em menos custos no orçamento da família. Os kits entregues são de alta qualidade, que vão deixar tanto pais quanto os alunos muito satisfeitos”, ressaltou o gestor.

A dona de casa Maria Auxiliadora de Oliveira, mãe de Daniele, 06 anos, aprovou os novos kits. “Nós somos pessoas simples e não temos condições de roupas novas sempre. Por isso, sempre mando meus filhos para a escola de farda, porque as que a prefeitura entrega são sempre bonitas e resistentes”, disse.

Para os meninos da educação infantil e creche, serão um total de 706 Kits entregues, contendo uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis. Para os da Educação Infantil e Ensino Fundamental serão distribuídos 19.481 Kits, contendo também uma calça, uma bermuda, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis.

Já para as meninas da Educação Infantil/Creche, serão entregues 794 Kits contendo uma jaqueta, dois shorts-saia, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis. E para as da Educação Infantil e Ensino Fundamental, serão 17.791 Kits entregues contendo cada um uma calça, um short-saia, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis.

Fábio Cavalcante