Alunos da rede municipal participam de palestras sobre “Alimentação escolar”

É na infância que são moldados os hábitos alimentares que repercutirão por toda a vida. Neste caso, o papel da escola é tão importante quanto à influência da família, pois é neste ambiente que são acompanhados as primeiras fases do desenvolvimento de uma criança. Foi para esclarecer o tema “A importância da alimentação escolar”, que a equipe de nutrição da Secretaria Municipal de Educação ministrou duas palestras nesta quarta-feira, 25, aos alunos das escolas municipais Maria de Fátima Faria Andrade, no Centenário, e Rujane Severiano da Silva, no bairro Alvorada.

A iniciativa é em alusão a 21 de outubro, Dia Nacional da Alimentação Escolar. As nutricionistas Adnayara Figueiredo e Camille Loiola explicaram aos estudantes os benefícios de uma alimentação balanceada, com mais verduras, legumes, frutas e proteínas e menos gordura e açúcares. Para Adnayara, não só as crianças como os pais precisam compreender que a escola fornece uma alimentação de qualidade necessária para suprir o aluno com base em um cardápio criado por profissionais.

“Hoje podemos ver ainda que muitos pais mandam lanches para as crianças nas escolas. Não pedimos e nem recomendamos isso, até porque, as escolas hoje têm um papel muito importante que vai além de servir o alimento, hoje discutimos com os alunos sobre educação alimentar e nutricional. A intenção é incentivá-los a adquirir hábitos alimentares mais saudáveis. Pedimos que os pais confiem na alimentação que hoje servimos na prefeitura”, ressaltou Adnayara.

A pequena Lana Nicoly, de 7 anos, disse que gosta mais da comida da escola do que da casa dela. “Na hora do recreio vou logo para fila, porque eu gosto da merenda da escola. Sempre tem fruta, verduras, sopa, tudo que eu gosto”, disse a menina.

A nutricionista Adnayara explicou que uma boa alimentação é fundamental para o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos, ajudando no rendimento escolar e proporcionando outras melhorias, como: aumento da qualidade do sono, da capacidade respiratória e a prevenção de doenças cardiovasculares, por exemplo.

“É essencial a introdução de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida do indivíduo. Trabalhamos em média no mês 20 dias letivos, nesse período trabalhamos uma alimentação balanceada utilizando todos os alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável, como frutas, verduras, hortaliças, todos os tipos de carnes, feijão, massas com arroz macarrão”, destacou.

Desde 1955, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), vem contribuindo para a construção e fortalecimento de hábitos alimentares saudáveis para os alunos da educação básica das redes públicas de ensino. O programa estipula uma recomendação de energia diária, utilizando os valores de referência da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), de 2001. Crianças de seis a 10 anos, 1500 calorias diárias; de 11 a 15 anos 2175 calorias e de 16 a 18 anos 2500 calorias.

Na elaboração do cardápio, a Prefeitura de Boa Vista sabe bem a importância de seguir as recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Conforme o programa, o cardápio deve suprir, no mínimo, 30% das necessidades nutricionais diárias dos alunos das escolas rurais e indígenas, 20% das necessidades dos alunos matriculados na área urbana e 70% das crianças em regime integral nas creches.

São em média 20 refeições preparadas por mês nas escolas da rede municipal, conforme os dias letivos. Nas escolas da área rural e indígena, desde 2015 os alunos contam com o café da manhã no cardápio. Já as crianças que ficam em tempo integral nas Casas Mãe e turmas maternais são servidas café da manhã, colação (lanche da manhã), almoço e lanche da tarde. São elaborados ainda cardápios específicos para crianças com intolerância à lactose e ao glúten, alérgicos e diabéticos.

A equipe realiza visitas periódicas às escolas, a fim de fiscalizar se estão seguindo ou não o cardápio. Nestas visitas muitas vezes eles acompanham o preparo da merenda, o manuseio dos alimentos, a higiene e se as merendeiras estão devidamente trajadas para a função. O Cardápio está disponível no site oficial da Prefeitura (www.boavista.rr.gov.br). Uma boa oportunidade para os pais saberem como os filhos se alimentam nas escolas urbanas e rurais, creches e Casas Mãe.

Ceiça Chaves