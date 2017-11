Alunos da rede municipal ganham concurso de frases do Ministério Público do Trabalho

Neste mês de novembro, alunos do 4º e 5º ano da rede municipal participaram de Concurso de Frases abordando o tema “Ambiente Saudável no Trabalho”, como forma de reforçar a importância da Lei 12.645/12 (Que instituiu o dia 10 de Outubro como o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas). Esta ação foi uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Secretaria Municipal de Educação que, a partir deste ano, passou a difundir o tema na rede municipal.

O concurso foi articulado pela secretaria municipal que escolheu duas frases vencedoras, as mais criativas e que refletem o tema abordado. A frase “Seja inteligente, use os equipamentos e previna acidentes” foi a vencedora do 4º Ano e foi escrita pela aluna Viviane Costa, da Escola Municipal Delacir de Melo Lima. Já a frase “Descuido é risco, segurança no trabalho é respeito à vida”, foi a vencedora do 5º Ano e escrita pelo aluno Alex Johnson, da Escola Carmem Eugênia Macaggi.

A surpresa foi grande quando os alunos receberam a notícia de que suas frases foram as escolhidas dentre tantas. “Foi bom participar do concurso porque compreendi melhor o tema. Com a ajuda da professora passando vídeos com histórias em quadrinhos e explicando tivemos a inspiração necessária para escrever as frases”, disse Alex.

Os dois estudantes receberam presentes da Secretaria Municipal de Educação e as professoras orientadoras, Maria Jussara Diniz e Maria do Carmo Leite, receberam placas de honra ao mérito entregues pelo Ministério Público do Trabalho. Para o secretário adjunto de Educação, Hefrayn Lopes, a partir deste ano, a rede vai difundir ainda mais este assunto nas escolas.

“Tanto professores quanto alunos passam cerca de quatro horas por dia no ambiente escolar, e mais do que nunca é importante fazermos uma reflexão ‘Como está o clima no ambiente escolar?, será que realmente é saudável, proporciona estresse ou prazer?’ Então essa temática aborda tudo isso que envolve o contexto. Estamos felizes com este trabalho inicial. Ano que vem trabalharemos o tema com mais profundidade”, ressaltou.

A procuradora do trabalho, Priscila Moreto, do MPT – 11ª região, estava presente na solenidade de premiação e destacou o quanto o município vai contribuir para implementar, de fato, o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. “Queremos levar para o ambiente escolar a temática do meio ambiente de trabalho, de como evitar acidentes e outros problemas que podem surgir no trabalho. Como percebemos que os municípios não davam o enfoque necessário à legislação fizemos essa provocação. A secretaria nos atendeu de imediato, e já iniciou com o Concurso de frases. A conscientização, sem dúvidas, é uma forma de prevenir tais acidentes no trabalho”, destacou.

O Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, instituída através da Lei nº 12.645/12 é o instrumento de prevenção de acidentes de trabalho e que deve implementada nos estabelecimentos escolares. Poucos municípios lembram ou mesmo trabalham o tema com seus alunos e funcionários, e o Ministério Público do Trabalho tem o papel de fiscalizar e implementar por meio das parcerias.

Ceiça Chaves