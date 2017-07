Alunos da rede municipal de ensino voltam às salas de aula

As aulas do segundo semestre na rede municipal de ensino de Boa Vista foram retomadas na manhã desta segunda-feira. 17, em todas as unidades da capital, zona rural e terras indígenas. Ao todo, 37.691 estudantes voltaram às salas de aula, com exceção dos que frequentam escolas localizadas na região do Passarão, em razão da cheia do rio Branco e conseqüente dificuldade de locomoção por via fluvial.

Durante o recesso, iniciado em 30 de junho, professores, merendeiras e gestores, além de toda a equipe técnica da rede municipal de educação, se dedicaram ao planejamento das ações pedagógicas para o restante do ano. Cerca de 200 cuidadoras das Casas Mãe e Proinfâncias também passaram por capacitação especial para melhorar ainda mais o atendimento no dia a dia das atividades com as crianças.

“No decorrer deste segundo semestre o trabalho continua. A ideia é agregar ainda mais ferramentas de apoio ao ensino, para que a qualidade da educação municipal siga crescendo”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Keila Tomé. O segundo semestre do ano letivo está previsto para se encerrar no dia 15 de dezembro.

Escola Centenário

A gestora da Escola Municipal Centenário, no bairro Aparecida, Adones Rosalinda de Meneses, disse que o retorno dos alunos se deu dentro da normalidade. Segundo ela, no primeiro de dia aula alguns pais ainda estão se preparando e é normal que alguns alunos faltem. Mas, para surpresa, este ano o número de ausentes no primeiro dia foi bem menor que nos anteriores: cerca de 10%.

A professora Marilza Carmo da Silva do 2º ano B, disse que os alunos voltaram muito contentes e felizes, interessados em conhecer o novo livro que foi entregue pela escola, e, principalmente, por reencontrar os coleguinhas e os professores.

“Os quinze dias que eles ficaram longe dos colegas e dos professores foram suficientes para causar neles o sentimento da saudade e o gosto por voltar à escola”, disse. “O ânimo de cada um deles pôde ser medido pelo entusiasmo demonstrado na primeira aula de Educação Física.”

O período de recesso nem foi tão grande assim, apenas 15 dias. Mas a volta às aulas era muito esperada pelos estudantes. A aluna Larissa da Silva Almeida, 10 anos, do 5º ano B, disse que não via a hora de voltar à sala de aula, “para rever os coleguinhas” e retomar as brincadeiras, além de aprender cada vez mais.

“Eu já estava chateada de ficar em casa. Lá não tinha nada de interessante pra fazer”, disse Larissa, ao lembrar que até a viagem que a família havia programado teve de ser cancelada. “Sentia muita falta dos colegas porque aqui, além do divertimento, a gente aprende coisas novas.”

Francisco Espiridião