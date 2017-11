Alunos da rede municipal aprendem sobre educação no trânsito de forma lúdica

Adultos conscientes e condutores que respeitem as leis de trânsito. É com essa finalidade que os alunos da oficina de trânsito do Projeto Crescer e os agentes da Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito (Depet), da Superintendência Municipal de Trânsito, promoveram nesta quarta-feira, 22, palestra sobre educação e conscientização no trânsito para os alunos da Escola Municipal Raio de Sol, localizada no bairro Nova Cidade.

As crianças também participaram de atividades lúdicas, na minicidade de Trânsito construída pelos integrantes do Crescer, utilizando carrinhos de madeira, simulando os carros no trânsito, para aprender na prática como se comportar. A escola Raio de Sol, que atende 863 alunos, foi a primeira a receber a minicidade, que percorrerá todas as demais escolas municipais.

Os integrantes do Crescer também apresentaram um teatro de fantoches para os alunos e alertaram para o respeito à vida e as leis de trânsito. “Eu gostei de participar. Foi divertido e eu aprendi muito, já sabia sobre o sinal verde e vermelho, agora aprendi outras coisas, fazer o sinal de vida para atravessar a faixa”, disse a aluna do 2º ano, Maria Isadora, de 8 anos. A aluna, Vitória Valentina, que também cursa o 2º ano disse que agora vai poder contar para outras pessoas o que aprendeu na escola. “As informações que eu aprendi são muito importantes, agora vou ajudar outras pessoas falando como agir certo no trânsito”, contou.

O palestrante do evento, o agente Queiroz, disse que é importante falar sobre educação no trânsito com crianças porque elas são os futuros condutores, e que uma vez sensibilizadas sobre a importância de respeitar o espaço do pedestre, ciclista, dos motociclistas e condutores, a cidade terá um trânsito mais seguro. A palestra incentiva as crianças a valorizarem a vida no trânsito e andar de forma correta e segura desde cedo.

“As crianças são multiplicadoras da informação, quando chegam em casa repassam para os pais o que aprenderam durante a palestra. Elas ficam atentas se os pais estão seguindo as instruções direito e passam a cobram o uso do cinto, de não passar no sinal vermelho. Com isso, os pais passam a ter uma nova atitude, uma mudança de comportamento, porque eles são o exemplo dos filhos e assim, por meio da conscientização teremos um trânsito mais seguro e com um menor número de acidentes”, explicou o agente.

Para a gestora da escola, Osmarina Freitas, as informações sobre comportamento no trânsito podem ajudar a reduzir e até mesmo evitar acidentes, por conta do trabalho de conscientização desenvolvido durante a atividade. “Esse projeto é muito interessante. As crianças aprendem, a família ganha, todos são beneficiados com essa ação, alunos, país, professores, servidores e a comunidade também, porque o que as crianças aprendem aqui repassam lá fora. Então o trabalho atinge a todos.”, explicou a gestora.

MiniCidade

Foi construída pelos integrantes da oficina de trânsito do Projeto Crescer com materiais recicláveis como: lona, compensado, ferro. Alguns materiais foram doados por outras oficinas do projeto, como por exemplo, a Oficina de Serralheria que doou pedaços de ferro. Ela será levada as escolas municipais e praças da cidade para que as crianças possam receber orientações de forma lúdica e possam aprender como garantir um trânsito seguro para toda a família.

Shirléia Rios