Alunos da rede estadual participam de Evento Literário

A Biblioteca Pública de Roraima foi palco do Projeto Caminhada Literária de Contação de História, na manhã desta quarta-feira, 20. Criado em 2008 pela Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), o objetivo é desenvolver estratégias de leituras junto aos professores, bem como aprimorar a proficiência do ato de ler entre os alunos dos ensinos Fundamental e Médio das escolas da rede estadual de ensino.

Participaram este ano, alunos das escolas Euclides da Cunha, Oswaldo Cruz e Monteiro Lobato. Os contadores das histórias foram alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A idéia é incentivar o gosto pela leitura, e colocar em prática os conhecimentos adquiridos pelos alunos.

São realizados encontros direcionados aos mediadores de leitura, profissionais que coordenam as bibliotecas e Salas de Leitura das escolas, e que disseminam o gosto pela leitura e escrita nas instituições de ensino. “Nosso principal objetivo é estimular os mediadores para que façam um trabalho atrativo e diferenciado nas escolas e o resultado vai refletir no aluno”, ressaltou Dacilene Braz, coordenadora do Programa Caminhada Literária.

A aluna contadora de história, Estafane Ferreira, 14 anos, falou da importância do projeto.

“Trouxe um beneficio muito grande para minha vida. Com a leitura eu conheço mundos novos e passo a ter outros pensamentos”, disse.

A coordenadora pedagógica, Adriana Trentin, acompanhou a escola Euclides da Cunha no evento literário. “Temos uma sala de leitura que é extremamente atuante, temos quatro grandes eventos que são desenvolvidos, pois além de estimular o conhecimento abre novos horizontes para nossos alunos”, comentou.

Festival de Curtas

Além dos encontros, está previsto para o fim do ano, o “Festival de Curtas” que será redigido por meio de textos literários. “Ano passado foi um sucesso, então esse ano nossa expectativa está bem além. O grande atrativo é a participação dos alunos que ilustrarão com talento os projetos desenvolvidos nas escolas”, destacou.

Caixa Literária

O Programa tem ainda o Projeto Caixas Literárias. Seguindo um cronograma de solicitação, as caixas são encaminhadas para as escolas e permanecem em média de 30 dias na instituição de ensino. Neste período, o material fica à disposição dos estudantes que podem fazer empréstimo de um livro por oito dias.

São obras paradidáticas específicas para cada nível de ensino, com o intuito de incentivar o hábito da leitura, além de enriquecer e ampliar as possibilidades de acesso às mais diversas obras literárias.