Alunos da escola Severino Cavalcante recebem capacitação sobre empreendedorismo

Aproximadamente 30 estudantes da escola estadual Severino Gonçalves Cavalcante, localizada no bairro Sílvio Botelho, zona Oeste da cidade, participam nesta quarta, 8, e quinta-feira, 9, na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, de mais uma etapa do curso ‘Crescendo e Empreendendo’, uma parceria do Poder Legislativo com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O curso, com carga de 12 horas, encerrará ao meio-dia desta quinta-feira e é aplicado pelos multiplicadores Wilson Jordão e Weverton Tomé Bríglia. A proposta é disseminar conhecimentos sobre empreendedorismo para que jovens de escolas públicas, associações ou comunidade em geral, tenham contato com ações que os ajudem a planejar o futuro.

A estudante Kelly Khristynynne Azevedo, de 16 anos, já saberá o que fazer com todos os ensinamentos adquiridos neste curso: ajudará o pai, comerciante. “Ele tem uma loja e para mim será importante ajudar ele”, disse ao comentar que pretende ser veterinária, logo, a oportunidade a ajudará no próprio negócio futuramente. “Por exemplo, vou ingressar com um pet shop, por isso tenho que saber como se administra um negócio também”, explicou.

O ‘Crescendo e Empreendendo’ é dividido em três temáticas: Descobrindo Atitudes Empreendedoras; Empreendedorismo na Vida, no Mundo do Trabalho e dos Negócios; e Pensando no Futuro. Para Wilson Jordão, o empreendedorismo está presente em todas as áreas, do social ao empresarial. “Então, esse curso, através da Escola do Legislativo em parceria com o Sebrae, vai poder oferecer esse despertar, esse caminho”, destacou.

Segundo Jordão, dessa forma, o olhar empreendedor de cada indivíduo será despertado e, ao final do curso, cada um terá como suas próprias estratégias para a vida. “Ele vai traçar uma meta pra poder passar num concurso, pra vestibular, pra traçar negócios financeiros e também numa área social, como trabalhar em uma ONG, trabalhar no seu bairro”, completou.

Essa é a terceira turma do ‘Crescendo e Empreendendo’ aplicada em Roraima. As primeiras aconteceram nos municípios de Amajari, mais precisamente na Vila Bom Jesus, ao Norte do Estado, e Bonfim, região Leste de Roraima. “Já fizemos no município do Bonfim, trabalhamos na comunidade de produtores rurais em Amajari e estamos com a escola Severino Cavalcante e assim temos toda uma programação até o final do ano”, ressaltou Jordão.

Yasmin Guedes