Alunos da Escola Sesc são beneficiados com procedimentos odontológicos

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) iniciou a Campanha Saúde Bucal, atividade realizada com os profissionais da Odontologia e alunos da Escola Sesc. Mais de 1.500 estudantes entre crianças e adolescentes serão beneficiados até o dia 2 de março com a campanha que visa higienização e o acompanhamento da saúde bucal.

Os serviços prestados são: avaliação, orientações, escovação monitorada e aplicação de flúor. Com linguagem diferenciada, as sessões clínicas foram divididas de acordo com a faixa-etária. Wagner Farias, supervisor da Odontologia, afirma que o intuito é aproximar-se dos estudantes, orientá-los e conscientizá-los da importância de cuidar dos dentes pelo resto da vida. Além de realizar uma triagem e em casos de tratamento odontológico, oferecer o encaminhamento.

“Estamos realizando um trabalho preventivo contra doenças gengivais, cáries e perda precoce dos dentes. Com esta ação vamos identificar problemas comuns e que podem ser corrigidos a tempo como: dores articulares, dentes tortos, bruxismo, mordida desalinhada. Os conceitos básicos ensinados na infância, dificilmente são esquecidos na fase adulta”, explicou Wagner.

Mais serviço

Posteriormente, o Sesc Roraima estenderá o serviço aos servidores da instituição, cumprindo assim um dos pilares organizacionais que é a valorização do servidor e a promoção da qualidade de vida.

