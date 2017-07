Alunos da Escola Sesc recebem orientações sobre combate ao desperdício de energia

Buscando a sensibilização ambiental entre professores e alunos, o Sesc-RR em parceria com a Eletrobrás Distribuição Roraima iniciou nesta terça-feira, 25, no Ginásio Poliesportivo do Sesc Mecejana, a execução do projeto de eficiência energética ‘Energia Para Novos Tempos – Educar para Preservar o Meio Ambiente’. A atividade segue até o dia 27 de julho, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Com a instalação de uma unidade móvel, é oferecido um ambiente interativo e atividades que abordam temas como: sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente, combate ao desperdício, fontes de energia, utilização inteligente das fontes de energia renováveis, entre outros. A unidade móvel conta com infraestrutura adaptada para atender a todas as faixas etárias de estudantes e duas tendas com maquetes de equipamentos utilizados na geração de energia eólica, hidráulica e solar.

Após uma capacitação, os professores da Escola Sesc, desenvolverão projetos internos com a vivencia de forma lúdica e com a prática do uso seguro e consciente da energia. Como forma de incentivo à diminuição de consumo pode contribuir para a construção de novas linhas de transmissão, os estudantes concorrerão a prêmios como viagens e equipamentos eletrônicos.

Metodologia

‘Energia Para Novos Tempos – Educar para Preservar o Meio Ambiente’, vem sendo desenvolvido em diversas escolas da capital buscando que alunos e familiares pratiquem a redução, e assim a energia que antes seria consumida poderá ser distribuída a outras ligações sem um novo investimento.

A disseminação das informações sobre combate ao desperdício será efetuada por meio da metodologia “A Natureza da Paisagem – Energia”, tendo como canal de comunicação a educação ambiental. Conforme a Eletrobrás, o projeto segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), dentro do tema transversal Meio Ambiente e se sustenta nos princípios fundamentais da Educação Ambiental da Conferência Intergovernamental de Tbilisi, de 1977.

Larissa Mello