Alunos da escola Glemiria Andrade recebem presentes do Papai Noel dos correios

A manhã foi diferente para os alunos da Escola Municipal Glemiria Gonzaga Andrade, localizada no bairro Cidade Satélite. É que por lá o Natal chegou mais cedo. O Papai Noel se antecipou e nesta terça-feira, 19, proporcionou um dia cheio de emoção, sorrisos e muita alegria para 750 crianças matriculadas na escola.

O evento faz parte do projeto “Papai Noel do Correios”, que desperta o espírito de solidariedade e mobiliza a sociedade para que juntos possam garantir que o Natal seja mágico para crianças carentes em Boa Vista. Os alunos escreveram as cartinhas relatando o que gostariam de ganhar e, prontamente foram atendidas pelo bom velhinho, mesmo que na forma de voluntários e parceiros.

“Eu pedi material escolar e o Papai Noel atendeu. Pedi material para os meus pais não terem que comprar, porque nem sempre eles têm dinheiro, então esse presente vai ajudar muito, por isso não pedi brinquedo”, contou o aluno Lucas Gutemberg, de 10 anos.

O aluno Gustavo Pereira, de nove anos pediu um carrinho e ficou feliz por saber que o Papai Noel atendeu sua cartinha. “Ganhei um carrinho, era o que queria. Vou aproveitar para brincar muito nas férias. Fiquei muito feliz porque a gente fica pensando se o Papai Noel vai ler nossa cartinha ou não”, relatou.

A gestora da escola, Sueli Vieira, contou que os alunos ficaram muito felizes com a participação na campanha. A entrega dos presentes e a chegada do papai Noel deixou a criançada eufórica. “Sem dúvidas é a realização de um sonho para eles. Estão vivenciando um momento de muita alegria, porque em outro momento não puderam ser atendidos. É muito gratificante poder ver o sorriso estampando no rosto de cada um deles. Só temos a agradecer pela oportunidade”, disse a gestora.

Para o secretario municipal adjunto de Educação Hefrain Lopes, a parceria Correios/Prefeitura é muito importante e procura atender todas as regiões da cidade. A cada ano, uma escola municipal que atende o perfil demandado pelos Correios é selecionada.

“Ano passado foram contempladas as escolas dos bairros Pintolândia e Alvorada, esse ano do Cidade Satélite. A campanha dos Correios é uma ponte que aproxima pessoas com o coração generoso e possibilita alcançar essas crianças e garantir um sorriso de felicidade por estarem sendo presenteadas. Isso une famílias, une pessoas e torna esse momento muito importante para todos os envolvidos”, destacou.

O superintendente dos Correios em Boa Vista, Anderson Lins, explicou que a campanha já tem 28 anos. “É muito gratificante ver as crianças emocionadas em ganhar um presente, em verem o Papai Noel, muitas vezes os pais não têm condição de dar um presente e os correios proporcionam um Natal mais feliz para elas. É uma iniciativa que cresce a cada ano. Nessa edição, atendemos mil cartinhas”, destacou.

As crianças dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) de Boa Vista e do Abrigo Infantil Pedra Pintada, também foram contempladas com a campanha Papai Noel dos Correios.

Papai Noel dos Correios

A campanha é considerada uma das maiores ações sociais natalinas do Brasil. O principal objetivo é responder às cartas das crianças que se encontram em situação vulnerável na comunidade e escrevem ao Papai Noel pedindo presentes, que na maioria das vezes são prontamente atendidos. As cartinhas são adotadas por voluntários e garantem assim um Natal mais feliz para essas crianças.

Shirléia Rios