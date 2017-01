Alunos da Escola Antônio Ferreira participam de gincana educativa

Os alunos da escola estadual Professor Antônio Ferreira de Souza, participam na próxima sexta-feira, 13, de uma gincana com o tema “Meio Ambiente”. O evento será realizado no pátio da escola a partir das 9h.

A gincana visa democratizar a educação ambiental de forma prática e prazerosa, promovendo atitudes sustentáveis no âmbito coletivo e individual dos alunos, destacou a gestora em exercício, Elaine Rosa.

“O convívio escolar é um fator determinante para a aprendizagem dos valores e atitudes. Consideramos a escola como um dos ambientes mais próximos dos alunos e é por meio de atividades como essa que queremos conscientizá-los dos cuidados que devemos ter com o meio ambiente”, ressaltou Elaine.

Durante a gincana os alunos vão expor trabalhos com o tema Meio Ambiente, que serão apresentados através de mini canteiros, cartazes e maquetes. “Os alunos vão formar equipes, assistir palestra sobre a importância do meio ambiente para a escola, e em seguida, iniciam as provas. Eles serão avaliados por uma mesa julgadora”, explicou a gestora.

A estudante Natália Alves vai participar da gincana e está estudando sobre reciclagem de lixo. “A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. E uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Nossa equipe esta se preparando para gincana e esperamos sair vitoriosos”, destacou.

O evento encerra às 11h45 com a apresentação do “Coral Ferreirinha”, composto por alunos da escola. A escola fica na Rua Reinaldo Neves, 558, Jardim Floresta.

Raniely Carvalho