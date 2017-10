Alunos assumem papel de professores durante a III Mostra de Ciências

“A Matemática está em tudo”, foi com este tema que os alunos da rede municipal se aprofundaram nas pesquisas para participarem da III Mostra de Ciências da Rede Municipal de Ensino. O evento, que envolve cerca de 57 escolas municipais e os sete pólos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), deu início nesta quarta-feira, 18 e segue até o dia 20. Ocasião em que as unidades abrem as portas para a comunidade prestigiar os trabalhos desenvolvidos.

A abertura oficial ocorreu na Escola Municipal Martinha Thury, localizada no bairro Cauamé com apresentações culturais. Muitos pais presenciaram o momento em que seus filhos se tornaram os professores durante as explicações nas salas temáticas. Para o casal Joidene Aguiar, 39 anos, e Jorge Gomes, 49, é sempre uma surpresa a parte ver a evolução de seus filhos, Yan Henrique e Isabela Neide, nas atividades escolares.

“Acredito que a escola é a segunda família para os nossos filhos. Aqui eles aprendem muito e essa evolução a gente percebe em casa. Por isso, sempre estou presente nos eventos e reuniões porque sei o quanto é importante para a escola a presença da família”, disse.

A Mostra também é inclusão na Escola Martinha Thury. Mesmo com todas as limitações visuais da aluna do 4º ano B, Thayla Aniele, de 9 anos, ela deu um show em sua apresentação sobre o “Sistema Sensorial”, em que utilizou recurso em braille feito especialmente para o momento. Assim também se preparou a aluna Maria Clara Andrade, para mostrar o seu melhor para sua mãe que estava presente. “A gente aprende para depois ensinar. A mostra nos ajuda a estudar mais o assunto, perder o medo de falar em público”, disse Maria Clara.

E assim, todos os alunos não só explicaram seus temas aos visitantes como também conheceram os trabalhos dos demais colegas das outras turmas, como uma troca de experiências e saberes.

Como de costume, a rede municipal trabalha os mais variados assuntos do campo da Ciência, mas o desafio deste ano foi relacionar com outra disciplina, a Matemática. Filomeno de Souza, técnico monitor do Ensino de Ciências na Secretaria Municipal de Educação explicou como isso foi feita as pesquisas e elaborações dos projetos.

“Na verdade este é um tema nacional, sugerido pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017, que deve ocorrer de 23 a 29 de outubro em todo o país. No nosso caso, não fugimos do currículo de Ciências, foi feito uma interface entre as duas disciplinas. Implicitamente a matemática está em tudo, no próprio processo de pesquisa ela está presente. Por exemplo, no estabelecimento do problema da pesquisa, como posso entender a redução do uso da energia por meio de análise dos gráficos matemáticos? Isso tudo foi orientado aos professores e alunos”, explicou.

Ceiça Chaves