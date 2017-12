Alto índice de infrações por excesso de velocidade preocupa autoridades de trânsito

Mesmo com seis radares de velocidades instalados na capital, além de sinalização vertical e horizontal em todas as vias, a falta de prudência de muitos condutores em Boa Vista ainda é alarmante. Ao longo do mês de novembro, foram registrados pelos equipamentos 122.474 infrações por excesso de velocidade. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) entende ser preciso maior conscientização por parte da população para que esses números sejam reduzidos drasticamente.

O registro das infrações aconteceu por meio dos seis radares de velocidade no período entre 01 e 30 de janeiro. Desde o dia 22 do mesmo mês, as infrações passaram a ser passíveis de multa, que num prazo de até 30 dias a contar do registro devem chegar na casa dos autores. Para o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, a instalação dos equipamentos compõem um processo de conscientização para um trânsito mais seguro, cujo foco é o bem estar do cidadão.

“A cidade está bastante sinalizada, tanto horizontal quanto verticalmente. Além disso, a nossa rede semafórica, totalmente revitalizada, os sinais luminosos de faixas de pedestres e os radares educativos. Por último, a prefeitura implantou os radares redutores de velocidade. Não há desculpar para condutor que insiste em andar de forma irregular. Ao adentrar em um veículo, o condutor precisa ter em mente que há leis que precisam ser obedecidas para a sua própria segurança e a de outros”, disse o secretário.

Os radares foram implantados conforme as condições de trafegabilidade e largura das pistas. Nas avenidas Mario Homem de Melo, Ataíde Teive e Ville Roy (próximo ao Mirandinha), o máximo permitido foi de 60 km/h. Já as avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes, Ville Roy (São Vicente) e Glaycon de Paiva, a velocidade máxima é de 50 km/h. Esta última foi a que mais registrou infrações por excesso de velocidade, chegando a 32.959 casos.

Além disso, a Prefeitura de Boa Vista tem investido em ações educativas voltadas ao trânsito nas escolas municipais, empresas e outras organizações, a fim de orientar os condutores e os futuros condutores. Segundo o secretário Barros, caso os índices de acidentes por excesso de velocidade não sejam reduzidos, novos radares poderão ser instalados.

“A nossa proposta é de reduzir os índices de infrações e acidentes resultantes do excesso de velocidade permitida. Antes de termos esse registro, a maior infração registrada era a da falta de cinto de segurança nos carros. A população precisa compreender seu dever e contribuir para que haja mais prudência no trânsito”.

Legislação

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que for flagrado dirigindo até 20% acima da velocidade permitida na via comete infração média e pode ser multado em R$ 130,16, além de perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso o condutor ultrapasse o limite de velocidade de 20% a 50%, a infração será considerada grave, a multa é de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH. O prejuízo é ainda maior para quem desrespeitar a velocidade máxima em mais de 50%, considerada infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e perda de sete pontos na CNH. O condutor ainda pode ter o direito de dirigir suspenso.

