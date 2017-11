Alto Alegre: Vila do Taiano recebe ações de saúde e cidadania

Na sexta-feira, 10, a Caravana do Povo, programa que oferece mais de 70 serviços do Governo do Estado, atendeu a Vila do Taiano, no município de Alto Alegre. Foram realizados 3.049 atendimentos nesta, que foi a 56ª edição do programa.

Até o momento, A Caravana do Povo contabiliza quase 245 mil atendimentos à população em todo o Estado, desde que teve início, no ano passado.

A comitiva composta por mais de 25 secretarias e 250 servidores estaduais já participou de 28 ações, somente em 2017, registrando 125.615 atendimentos.

O secretário estadual de Saúde, Paulo Linhares, explicou que a Caravana do Povo é uma das maiores marcas da gestão da governadora Suely Campos.

“Temos muita satisfação de ter começado esse projeto tão grandioso com a Saúde do Povo, que acabou se expandindo e se tornando a Caravana, com serviços que abrangem ainda mais áreas. A Carreta da Mulher é um exemplo disso. Sabemos que as mulheres com mais de 49 anos têm a necessidade de fazer os exames de prevenção e é determinação da governadora levar essas facilidades a todo esse público do nosso Estado”, disse.

A agricultora Antônia Leão, de 47 anos, disse que é a segunda vez que participa da Caravana do Povo. Segundo ela, quando a comitiva visitou a Vila São Silvestre, em 2016, buscou atendimentos de oftalmologia e cardiologia. Agora, ela aproveitou para emitir a segunda via do RG e ser atendida por oftalmologista e mastologista na Carreta da Mulher.

“Fazer os exames de prevenção é sempre importante. A gente precisa cuidar de si mesma para poder continuar rendendo mais e melhor no trabalho da roça e na vida. É por isso que sempre aproveito oportunidades como essa. É muito interessante para todos. Recomendo a todo mundo porque vale mesmo a pena”, frisou.

O conselheiro tutelar Ademar Cavalcante relatou que para a população do Taiano e de áreas vizinhas, a Caravana é de grande importância.

“Principalmente para quem não tem acesso a algumas especialidades de saúde. Vamos esperar as próximas sempre com a melhor das expectativas, porque sempre somos muito bem atendidos e é uma grande ajuda para quem não tem tempo de resolver as coisas na capital”, finalizou.