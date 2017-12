Alto Alegre: população se emociona ao ver filhos e amigos como protagonistas da festa

Pais, amigos, familiares e a população em geral se emocionaram ao ver os filhos e os vizinhos como protagonistas da festa. Sim, foram os integrantes do Abrindo Caminho que deram o grande show, com pitadas de alegria, disciplina, sutileza, organização e superação.

Esse conjunto de emoção se traduzia em olhos encharcados, lágrimas de alegria que rolavam pelo rosto. A servidora pública Elisangela Silva, 37 anos, era dessas mães que trazia a alegria estampada no rosto ao ver a filha de 4 anos, Ana Vitória, se apresentando pela primeira no coral. “Estou muito emocionada! Esse projeto trouxe muita oportunidade para as crianças que passavam parte do tempo, oposto ao da escola, ociosas. Antes do coral minha filha era muito tímida, mas agora ela fica eufórica e já acompanha as aulas”, disse chorando de alegria.

Essa também era a sensação vivida pela auxiliar administrativo Cleide de Moura Reis, 34 anos, que nem piscava, atenta ao filmar a apresentação da filha de 4 anos, Maria Fernanda. “Estou muito, muito feliz! É uma sensação muito boa que invade a minha alma, não sei nem o que falar. Tudo mudou na vida da minha filha após o Abrindo Caminhos. Ela está mais animada, empolgada e ontem a noite, quase não dormiu pensando na apresentação”, contou.

A costureira Maria Sebastiana Carvalho Mesquita, 68 anos, estava vibrando ao ver as amigas da terceira idade. “Eu que fiz a roupa delas, que estavam nervosas e muito ansiosas. Está tudo muito lindo e está dando um aperto no meu peito ao ouvir essa música [Jesus Cristo, de Roberto Carlos]. Peço que Deus ilumine o deputado Jalser Renier, para que ele traga mais coisa boa para o nosso município”, disse Sebastiana.

Os olhos da professora Santana Santos, 37 anos, brilhavam ao ver o filho de 10 anos, Adriano Junior, tocar os primeiros acordes no violão. “Estou muito feliz com o meu filho, ele é o menorzinho da turma e estou aqui quase chorando. Meu filho está muito feliz e na hora que fala, aulão violão, ele já está pronto. O projeto mudou o comportamento dele que hoje tem mais disciplina, ocupação, está cuidando da roupinha dele, o que achei o máximo. Quero dizer para o deputado Jalser que estou muito agradecida pelo programa e também com a equipe que toca o projeto aqui em Alto Alegre, que cuida muito bem dos nossos filhos, o que me deixa muito satisfeita”, contou.

A dona de casa Janaina Souza Termineli também foi se confraternizar e apreciar os amigos, principalmente os do coral da terceira idade. “São todas amigas que moram perto da minha casa, como parentes e é uma alegria ver essas senhoras participando deste momento. O coral animou a vida delas, sentem-se mais vivas”, disse eufórica, ao aplaudir as amigas.

Os meninos e meninas do programa também estavam frenéticos. “Todos nós estamos emocionados e ansiosos porque apesar de já termos nos apresentado no recital, mas essa apresentação é muito maior. O Abrindo Caminhos abriu nossos caminhos” disse Ana Paula Pereira de Souza, 17 anos, que faz violão e coral.

O professor de violão Ismael Cauê disse que estava surpreso com a desenvoltura dos alunos. “Estamos há quatro meses e o resultado impressiona até a mim, que vejo a dedicação deles, que se disponibilizaram a aprender. Isso só alegra meu coração”, disse o professor que leciona para 15 turmas, sendo cada uma composta de 12 alunos.

Jantar e distribuição de brinquedos foram um capítulo à parte

O jantar e a distribuição de brinquedos para as crianças foram um capítulo à parte na festa do Natal em Família, que envolveu todos os servidores. Feliz e emocionado, o deputado Jalser Renier, ajudou a servir centenas de convidados. O jantar oferecido, um estrogonofe de frango, com arroz, farofa e salada, refrigerante e água, foi todo preparado em Alto Alegre.

Muitos dos convidados confraternizaram em família. A indígena da etnia Wapixana, Pâmela Antonio da Silva, 18, da comunidade indígena Raimundão, a 15 quilômetros da sede de Alto Alegre, foi comemorar o Natal em Família. “Eu vim ver as apresentações porque lá minha comunidade também tem o projeto da Assembleia. E estou alegre porque será bacana, animado, pegar brinquedos para as crianças”, disse.

O funcionário público Edivan Timóteo Costa, 29 anos, aproveitou a festa e levou toda a família. “Vim com toda a família e está muito bom. O Natal é só uma vez por ano, e como foi organizada essa festa, está sendo bom porque pude trazer a família toda. Há dias planejávamos vir confraternizar nesta noite”, disse.

Esse também foi caso do servidor público Agostinho Barbosa Marciel, 43 anos, que avaliou o evento como muito bom. Ele foi junto com a mulher e os quatro filhos confraternizar a apreciar a apresentação de uma das filhas que faz parte do coral. “A festa está boa é uma atração a mais para o município. De um a dez, eu dou dez”, afirmou.

A aposentada Deuza de Souza foi a festa junto com os netos e a amiga Florisa Silva Santos, 70 anos. As duas estavam eufóricas. “Ave Maria, essa festa está maravilhosaito boa!”, exclamou Deuza. “Essa festa está ótima. A minha família é muito grande e está toda aqui, meu netinho já até tocou violão”, complementou.

A dona Lindoia Ribeiro dos Santos, 52, disse que estava muito feliz com esse programa. “Meus netos já fazem parte, e eu também vou entrar no próximo ano. Tudo está maravilhoso, e a comida estava deliciosa. Meus netos ficaram muitos felizes com os presentes que ganharam”, relatou.

A dona de casa Alany de Souza Maciel, 23 anos, e mãe de três filhos, não poupou elogios. “A festa estava ótima, tudo na medida certa, comida, apresentações e distribuição dos presentes. Foi uma economia no bolso, também, porque não terei que comprar presentes para os meus filhos”, concluiu.

A dona Artemiza Cardoso, 36, é de Boa Vista. Ela estava visitando os pais e aproveitou para ir à festa, mas já avisou que a confraternização iria continuar na Capital. “Essa é a primeira vez que minha filha participa e já ganhou um presente. A festa está muita linda, a comida uma delícia, e no dia 24 vou participar do Natal em Família no campo do Rei Pelé”, avisou.

Marilena Freitas