Alto Alegre: Núcleo da ALERR realizará aulão de matemática sexta-feira

Por conta da grande demanda, a Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Núcleo da Assembleia em Alto Alegre, município localizado a 95 quilômetros de Boa Vista, oferecerá nesta sexta-feira, 15, o segundo aulão de matemática para os alunos que estão se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontecerá no auditório do Núcleo, a partir das 18h.

As inscrições podem ser feitas no prédio da Escola do Legislativo, localizado na avenida João XXIII, no Centro da cidade, durante o horário comercial. O Aulão de Matemática será ministrado pela professora Maria Waleska Moura, graduada em Estatística.

O coordenador do Núcleo da Assembleia em Alto Alegre, Francisco Kleber Alves Valoes, disse que os moradores, sendo muitos jovens, estão efetuando as inscrições. “Estamos na expectativa de que até sexta-feira atingiremos 60 pessoas inscritas, porque uma equipe está percorrendo as escolas do município, divulgando o evento”, comentou.

Na próxima sexta-feira, 22, acontecerá o terceiro aulão, sendo que dessa vez a disciplina é biologia. Os aulões estão sendo realizados em virtude da grande demanda que existe no município por cursos preparatórios para vestibular, concursos e Enem.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), afirmou que essa é a intenção do Poder Legislativo, levar educação à população de Roraima. “Já temos três Núcleos implantados, um em Bonfim, outro em Iracema e o de Alto Alegre, onde ofertamos cursos de capacitação e preparatórios para cursos, concursos, vestibular e Enem, e pretendemos instalar em outros municípios”, garantiu, comentando que essa iniciativa do Poder Legislativo vai de encontro com a necessidade dos moradores de Roraima.

Marilena Freitas