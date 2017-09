Alto Alegre: moradores terão aulão sobre biologia nesta sexta-feira

No terceiro aulão preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, serão apresentadas dicas para quem quer se sair bem nas questões de biologia. Essa é mais uma ação da Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Escola do Legislativo, em Alto Alegre, município onde existe um Núcleo do Poder Legislativo.

Com o tema ‘A Origem da Vida’, a professora Indira Magalhães promete levar aos moradores de Alto Alegre, um conteúdo voltado as temáticas trabalhadas e programadas dentro do Enem e dos principais vestibulares realizados em Roraima, com apresentação de teorias e resolução de exercícios. “A ideia é avaliar o estudante pelo raciocínio, interpretação e domínio do conteúdo”, destacou.

Segundo Indira, entre as principais dificuldades enfrentadas pelos candidatos estaria na interpretação e na ausência de domínio pelo conteúdo. “A dica que eu dou é que esses alunos melhorem o hábito da leitura, pois a parte teórica é fundamental para entender a matéria. Também façam bastante exercício, que usem um método de ciclo de estudos para garantir que esse conteúdo seja entendido de maneira fácil e que tenham muito foco”, sugeriu a professora.

Todos os participantes receberão um material específico elaborado pela equipe técnica da Escola do Legislativo, conforme o conteúdo programático da professora.

Para a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, a realização desses aulões é uma proposta da Mesa Diretora em potencializar os jovens de Alto Alegre para uma preparação adequada para o Enem/Vestibular. “A cada sexta-feira será feito um preparatório com resoluções de questões e tirando dúvidas a respeito do conteúdo que compõe no Enem e nos editais de vestibulares de nosso Estado”, disse.

Esse é o terceiro aulão promovido pela Escola do Legislativo em Alto Alegre. O primeiro foi sobre raciocínio lógico, com o professor Abel Mangabeira; o segundo sobre matemática, com a professora Waleska Moura; nesta sexta-feira, biologia com a professora Indira Magalhães, e no dia 29 o assunto será gramática.

O Núcleo da Assembleia em Alto Alto fica localizado na avenida João XXIII, 1357 – Centro.

Yasmin Guedes