Alto Alegre: moradores estudarão matemática em aulão preparatório para o Enem

Quem nunca se deparou com um problema matemático e se perguntou por onde começar? E quando está em uma prova com a do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o nervosismo causa um ‘apagão’ na mente e muitos não conseguem sair do lugar. Para evitar esse tipo de acontecimento, a Assembleia Legislativa de Roraima, por intermédio da Escola do Legislativo, promoverá nesta sexta-feira, 15, a partir das 18h, no auditório do Núcleo da Assembleia em Alto Alegre, o II Aulão Preparatório para o Enem, centralizado na matemática.

A professora Waleska Moura, especializada em Estatística, será a responsável em levar ao município técnicas para tirar o medo e a insegurança dos candidatos a uma vaga nas universidades públicas e privadas por meio do Exame. Mesmo com o receio ao tema, segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira), a média total dos participantes no Exame em 2016 subiu em linguagens e matemática.

Para Waleska, as pessoas precisam acreditar em si e enfrentar a matemática, não fazendo dessa disciplina um ‘bicho de sete cabeças’. “A matemática é a constância dos exercícios e tem que ter paciência para interpretar os problemas fáceis e difíceis, de maneira prática e rápida”, explicou. A evolução, para acontecer, precisa partir do próprio estudante, com treinos e coragem.

O conteúdo do II Aulão em Alto Alegre consistirá em resoluções de cálculos, leitura de problemas, porcentagem, estatística, MMC (Mínimo Múltiplo Comum), MDC (Máximo Divisor Comum), entre outros assuntos. “Isso não é só dificuldade, são problemas antigos de 6º, 7º ano que as pessoas não lembram”, justificou Waleska.

Preparação

Preocupado com a preparação dos candidatos ao ENEM, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), acredita que esta ferramenta promovida pelo Poder Legislativo é importante para formação crítica e educacional do cidadão. “Esses aulões são importantes para que os interessados em um curso superior tirem suas dúvidas, aprendam macetes e se saiam bem em todas as provas”, complementou.

Em agosto deste ano, o município recebeu o primeiro aulão com o tema Raciocínio Lógico, proferido pelo professor Abel Mangabeira, do Rio de Janeiro. Todos os participantes receberam material didático.

O Núcleo da Assembleia Legislativa em Alto Alegre funciona na avenida João XXIII, 1357 – Centro.

Yasmin Guedes