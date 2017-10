Alto Alegre: matemática será tema de aulão preparatório

Com a proximidade da primeira etapa de provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), nos dias 5 e 12 de novembro em todo o País, o ritmo começa a ganhar outro fôlego e a Escola do Legislativo, instituição ligada a Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), prepara a quinta edição do Aulão Preparatório em Alto Alegre, nesta sexta-feira, 20, a partir das 18h.

A matemática volta a ser a pauta principal do aulão, cujo foco será as sequências numéricas. “Trabalharemos com problemas que já caíram em outros ENEMs com questões para eles observarem de que maneira é cobrado esse assunto”, explicou o professor Marcus Heráclito Rodrigues.

O docente ressaltou que entre as dificuldades apresentadas pelos candidatos no dia das provas, está a ausência de interpretação. “O primeiro de tudo é a leitura e a interpretação de tudo, no caso da PA [progressão aritmética], a aplicação das fórmulas básicas. A Assembleia vai disponibilizar todo o material e todo o conteúdo que vou trabalhar neste aulão”, completou Rodrigues.

Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, as turmas crescem a cada edição e variam entre 60 a 75 participantes. Para as próximas semanas, as disciplinas apresentadas serão Química e Física. “O quinto aulão será mais uma vez no conteúdo de matemática. O motivo, parte da própria necessidade educacional brasileira e que Roraima segue esse mesmo caminho, a dificuldade que os nossos alunos de ensino médio têm em compreensão em relação aos conteúdos matemáticos”, comentou.

As questões mais contextualizadas e a visão complexa sobre o conteúdo, muitas vezes assusta os candidatos e dificulta a compreensão dos mesmos em relação ao tema. “E a álgebra é um conteúdo muito específico e que tem assim uma exigência muito grande nas questões de vestibular”, disse Leila.

Outro ponto abordado pela diretora é quanto a interação dos alunos com os professores. De acordo com Leila, devido à presença contínua de alguns candidatos, muitos levam as dúvidas anotadas em um caderno e fazem perguntas pertinentes aos temas.

Yasmin Guedes