Alto Alegre: mais de 4 mil pessoas participam do Natal em Família

Emoção, alegria e harmonia marcaram o Natal em Família do Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) em Alto Alegre, município a 75 quilômetros de Boa Vista, realizado na noite dessa sexta-feira, 22. O evento reuniu mais de quatro mil pessoas, segundo dados oficiais da Polícia Militar (PM). Além dos moradores da sede, prestigiaram a festa moradores de comunidades indígenas do entorno como Raimundão, Sucuba, Recriar, Taiano, Barata e das vilas do Paredão e São Silvestre, e contou com a presença de autoridades das esferas federal, estadual e municipal.

Os participantes do programa Abrindo Caminhos foram os responsáveis pelo grande show, deixando todos emocionados com as apresentações de violão, ginástica rítmica e dos corais infanto-juvenil e da terceira idade, com 60 e 22 integrantes respectivamente, que encantaram o público com a versatilidade, dando exemplo de responsabilidade e superação.

Com uma estrutura arrojada, a festa foi realizada na quadra do prédio que abriga o Núcleo da Assembleia, e contou com um megapalco, jogos de luz, cinco mil cadeiras que foram organizadas por comunidade, cinco tendas, policiamento e bombeiros militares, que garantiram a segurança do local. Após as apresentações, houve a tradicional queima de fogos, seguido do jantar.

O presidente da Assembleia Legislativa, Jalser Renier (SD), se emocionou ao ver a felicidade estampada no rosto da população de Alto Alegre, resultado do programa por ele idealizado, e do empenho de todos os servidores legislativos que contribuíram com a realização de sonhos de milhares de pessoas.

“É uma satisfação, uma alegria contagiante comemorar uma festa de Natal, pela primeira vez, com a população de Alto Alegre. Isso significa união e o melhor que pudemos fazer por essas pessoas que estão conectadas com o nosso programa, que encerra as atividades com mais de 2.500 pessoas inscritas, e que no ano que vem vai continuar. Isso significa que a cada ano que passa há uma renovação de esperança, porque hoje, todas as apresentações foram produzidas as pessoas do município, o que dá um toque especial porque é tudo regional”, disse o presidente.

Para o senador Romero Jucá (PMDB), o Natal em Família mostra o respeito do Poder Legislativo com a população. “Esse evento mostra a proximidade da Assembleia com a população. O presidente Jalser Renier está de parabéns porque está levando a Assembleia ao encontro do povo, levando o povo para dentro da Assembleia. Estou participando deste Natal com muita satisfação, valorizando essa relação com a população. É muito importante que o Natal de cada um seja em paz, em família e que o Ano Novo venha com muita esperança no coração, pois é para isso que estamos trabalhando e vamos dá conta do recado. Vamos trabalhar muito para fazer esse Estado muito melhor”, afirmou.

O vice-prefeito de Alto Alegre, Otaci Nascimento (SD), disse que a festa era fruto do trabalho árduo das autoridades que estavam no palco e que acreditam no potencial do município. “É gratificando ver nosso trabalho representado no rosto de cada um de vocês. Enquanto estivermos à frente da Prefeitura de Alto Alegre não será diferente porque temos compromisso com vocês, e podem ter a certeza, que enquanto houver a união deste grupo político, será para representar bem o nosso município. Nada disso seria possível sem o deputado Jalser e o senador Romero Jucá, que têm desbravado luta e travado grandes vitórias para todo o nosso Estado, que nunca deixaram de olhar para o município. Que sejamos dignos de honrar o fruto dos seus trabalhos. Agradeço a cada família e digo com satisfação Feliz Natal!”, desejou.

O deputado George Melo (PSDC), Zé Galeto (PRP) e Naldo da Loteria (PSB) também prestigiaram o evento. “A Assembleia está fazendo o que o Estado deveria fazer, um trabalho de muito responsabilidade. Natal é um momento de família e eu desejo a todos um Feliz Natal, e tenho certeza que 2018 será muito melhor” afirmou George Melo.

Zé Galeto disse não ter dúvida que os programas desenvolvidos têm aproximado cada vez mais o Poder Legislativo da população “Só tenho a agradecer ao presidente, que leva a Assembleia para o meio do povo. Hoje a Assembleia é independente e tem vez e voz”, analisou.

O deputado Naldo da Loteria disse que o presidente da Assembleia acabou levando, com essa festa, o espírito de Natal para as famílias. “Principalmente neste momento de crise e de angústia, levar às pessoas esperança de dias melhores, vitória, saúde e de progresso para o nosso Estado”, disse.

O coordenador do Núcleo em Alto Alegre, Francisco Kleber Valões, o ‘Beba’, disse que a festa, um sonho que nasceu em 2015 durante a festa de Natal em Boa Vista, foi aguardada por todos. “Quando o presidente disse que faríamos o Natal em Alto Alegre, abraçamos a ideia. Não imaginávamos que o sonho seria realizado tão rápido. Muitos viajaram 70 quilômetros para chegar à sede e participar da festa. Nós preparamos para servir uma ceia para sete mil pessoas e distribuir 3.500 brinquedos. A população de Alto Alegre está de parabéns!”, disse.

Marilena Freitas