Alto Alegre: Gramática é tema do aulão preparatório para o Enem

A Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Roraima, realizará nesta sexta-feira, 29, a partir das 18h, no município de Alto Alegre, a 95 quilômetros de Boa Vista, a quarta edição do Aulão Preparatório para ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e Vestibular, com o tema ‘Gramática’, que será ministrado pelo professor Cleyton Bonfim.

O aulão acontecerá na sede do Núcleo da Assembleia Legislativa naquela cidade, localizado na avenida João XXIII – Centro de Alto Alegre. As inscrições podem ser feitas até o dia do evento. Com duas horas de duração, a proposta é levar aos munícipes contextos gerais da gramática, como análise sintática e morfologia.

“Levarei a eles um contexto geral sobre gramática, pontuar o que mais é cobrado na hora da prova e dar a eles dicas para que na hora do exame, eles consigam identificar numa frase, por exemplo, e se saírem bem”, explicou o professor Cleyton Bonfim, que levará, ainda, material com questões a serem respondidas pelos participantes.

Para ele, essa iniciativa da Assembleia Legislativa tem alcançado passos importantes na vida dos moradores da região. “É uma ação valiosa, porque permite que as pessoas mudem de vida por meio da educação. Estou orgulhoso de fazer parte de um projeto tão grandioso como esse”, contou.

Ir além do conteúdo programado tem sido a preocupação dos professores que participam dos aulões da Escola do Legislativo. Segundo a diretora da instituição, Leila Perussolo, a didática inclui o ensinamento prático e também trabalha o emocional do aluno. “A gente tem essa preocupação. A cada edição os professores estão intensificando dicas para o ENEM, para concurso público, para vestibular, trabalhando além do conteúdo, essa questão do estresse antes da prova, o emocional, é um processo de desenvolvimento humano”, disse.

E esse trabalho de vanguarda do Poder Legislativo abrange, além dos moradores da sede, as pessoas que moram nas comunidades indígenas e nas vicinais, que procuram um preparo de qualidade para os dias de prova. Leila destacou que o foco desta edição será a gramática específica para os dias de certames, com momentos para tiradas de dúvidas e resoluções de questões.

“O professor Cleyton Bonfim já é nosso professor na Escola do Legislativo Cursos Preparatórios. Um excelente profissional, com ampla experiência na docência em sala de aula e também nas atividades de concurso público”, falou Leila.

Yasmin Guedes