Alto Alegre: Governo assina ordem de serviço para pavimentação da RR-205

O Governo do Estado, por meio da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura), autorizou na última segunda-feira, 13, a Ordem de Serviço para a obra de reconstrução, pavimentação e conservação da RR-205, que liga Boa Vista ao município de Alto Alegre, região Centro-Oeste de Roraima. A recuperação vai contemplar os 72 quilômetros de rodovia.

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida, a empresa N. R. Construções Ltda. que foi vencedora do processo de licitação tem até 10 dias a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço, para iniciar os trabalho.

A previsão é que os serviços comecem na próxima semana. O prazo de conclusão das obras é de seis meses, com prazo contratual de mais seis meses de manutenção da rodovia pela empresa.

Os serviços começam a partir da ponte do igarapé Au Au, seguindo em direção à sede do município. Nesse trecho será feito o serviço de reciclagem e reperfilamento do asfalto. Após a conclusão dessa etapa, os trabalhos continuam, a partir da rotatória do bairro Cidade Satélite, no KM 0,0 e seguem até a ponte do Au Au, onde será feito o serviço de tapa-buracos. Toda a extensão da rodovia receberá a limpeza das laterais (corte do mato), além de nova sinalização horizontal e vertical.

“Serão investidos R$ 6,6 milhões com recursos próprios do Estado na rodovia, que há anos não recebia manutenção. Optamos por começar a recuperação da estrada na parte onde ela se encontra mais deteriorada e dificultando o tráfego. Em breve, a população de Alto Alegre poderá se deslocar com mais tranquilidade para Boa Vista e os produtores da região, escoar sua produção com mais agilidade e segurança”, destacou o secretário Gregório Almeida.

Região produtiva

Além de interligar diretamente o município de Alto Alegre, onde vivem mais de 1.400 famílias de produtores, a RR-205 proporciona acesso às vilas São Silvestre, Paredão, Samaúma, Taiano, Boqueirão e Raimundão, entre outras comunidades indígenas e projetos de assentamento do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), na zona rural dos municípios de Mucajai, Iracema, Alto Alegre e Amajari.

No município de Alto Alegre, a atividade econômica tem como destaque a pecuária de corte e leiteira, piscicultura, cultivo de milho, soja e tomate, além da produção de farinha, principalmente pelas comunidades indígenas.

Gilvan Costa