Alto Alegre: estudantes se preparam para reta final antes do Enem

Restando poucos dias para a primeira etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), candidatos moradores de Alto Alegre aproveitam as sextas-feiras para tirar dúvidas durante a realização dos aulões para vestibular/ENEM, que acontecem no Núcleo da Assembleia Legislativa.

Nesta sexta-feira, 27, o tema foi redação, uma das provas com nota máxima no ENEM. A Débora Mille, de 17 anos, fará o Exame pela primeira vez e tem como meta cursar Nutrição. Antes da prova, confessou, o nervosismo e a expectativa se tornam maiores a cada dia. “Eu nunca fiz o ENEM e a gente fica naquela expectativa de como vai ser”, falou.

Sabrina Silva de Jesus, de 14 anos, assídua em todos os aulões, está no primeiro ano do Ensino Médio e, este ano, fará o ENEM para conhecer o processo da prova como um teste. “Para ter experiência e quando chegar no terceiro (ano), já ter uma base de como funciona”, comentou a adolescente.

Sobre a redação, disse gostar de textos dissertativos, mas receia que ao chegar no dia da prova a ansiedade torne a etapa mais difícil. “Como o aulão de hoje foi redação, já foi uma forma da gente aprender como fazer uma redação”, e contou que a esperança é de uma nota razoável na prova. Os aulões em Alto Alegre, segundo ela, têm sido importante para agregar mais conhecimentos para o pessoal da região.

Para o ENEM, a redação possui o formato de dissertação-argumentativa, o que abre a possibilidade do candidato de defender, em forma de texto, pontos de vista sobre o tema proposto pela banca elaboradora do exame, desde que não fuja do tema e desrespeite condições, culturas ou os direitos humanos.

O professor Cleyton Bonfim ensinou aos candidatos como elaborar uma redação sem falhas, a começar pela introdução. “Quando você faz um texto sem uma boa introdução, sem compreender o tema, com certeza você vai fazer uma introdução ruim e isso vai te levar para um desenvolvimento ruim”, alertou. Para ele, não há segredo na redação. A pessoa precisa colocar no papel as ideias de forma clara e concisa, de uma maneira que não cause embaraços ao avaliador e, ao final, alcance a sonhada nota mil.

Confira algumas dicas do professor Cleyton Bonfim:

– Compreensão do tema: o professor de redação explicou sobre a necessidade de o candidato compreender o tema proposto. “O primeiro ponto a observar é o que está sendo pedido. Toda redação vai trazer uma proposta e você tem que analisar a proposta”.

– Não fuja do tema: O tema da redação é surpresa para o candidato. Apesar das especulações sobre qual assunto vai ser abordado, Cleyton orienta que o candidato não desvie da proposta da prova. “Se fizer algo além da proposta, você já perdeu a sua chance de fazer um bom trabalho escrito.

– Se informe: A informação, segundo explicou, é essencial para não cair nas surpresas do Exame. A dica do professor é leitura, busca por informações sobre o que acontece no Brasil e no Mundo em jornais, sites de notícias, televisão. “O avaliador espera receber um texto com muita informação. E como se adquire isso? Através da leitura, da observação dos fatos mundo a fora. O ENEM se preocupa com texto informativo”, explicou.

Yasmin Guedes