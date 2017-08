Alto Alegre: Escolegis reúne moradores para aulão sobre raciocínio lógico e matemática

Matemática e raciocínio lógico são os grandes vilões nas provas, seja para concurso, vestibular ou até mesmo no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Mas, na manhã deste sábado, 26, os moradores de Alto Alegre, cidade a 73 quilômetros de Boa Vista, participaram de um aulão específico no Núcleo da Assembleia Legislativa, com o professor carioca Abel Mangabeira.

Com o sonho de se tornar um engenheiro civil, o estudante Fagner Mendonça compareceu ao aulão carregado de expectativas, pois a matemática é um dos pilares para o curso pretendido. O momento, segundo ele, chegou para reforçar a rotina de estudos. “Para o vestibular, eu estudo uma hora por dia para manter o foco e tento complementar com atividades que sejam criativas para meu cérebro, como o xadrez, é um ótimo jogo para aplicar no raciocínio lógico”, e disse que todo esse esforço tem valido a pena.

Outra estudante, a Ane Caroline, de 17 anos, está na dúvida para qual curso concorrer, seja odontologia ou engenharia civil. Mas enquanto o dia ‘D’ da escolha não chega, ela aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas no Aulão da Assembleia Legislativa. “Eu achei muito importante porque aqui no nosso município não tem esse tipo de curso para gente se preparar, então achei importante e vim aproveitar”, simplificou.

Na chegada, todos os participantes receberam material com perguntas e respostas a serem aplicadas por meio da explicação do professor Abel Mangabeira. O conteúdo versou sobre razão e proporção, divisão proporcional, porcentagem, algumas questões chaves de provas e pegadinhas clássicas aplicadas em certame.

“Esse aulão é muito importante para trazer para eles formas diferenciadas de aprendizado”, complementou Mangabeira. Disse que essa iniciativa oportuniza aos munícipes uma forma de mostrar que existe algo a mais e esperança para concorrência no ENEM. “A matemática no ENEM é importantíssima, são 22 questões então tem um peso gigante”, lembrou.

Roraima é o 12º estado a receber a visita do professor Abel Mangabeira e em quase 13 anos de profissão, essa é a primeira vez que presencia esse tipo de iniciativa por parte de Poder Legislativo. “Para mim é uma iniciativa extraordinária”, enfatizou.

A coordenadora do Núcleo da Assembleia Legislativa em Alto Alegre, Gilsilene de Jesus, falou que esse tipo de ação é sempre bem aceita pelos cidadão alto alegrenses. “Nós precisamos muito de cursos preparatórios aqui no município e essa iniciativa da Assembleia Legislativa, por meio do deputado Jalser Renier, veio de encontro com a necessidade dos nossos munícipes”, colaborou.

Dicas para se sair bem em vestibulares e no ENEM

Segundo Abel Mangabeira, os vestibulandos precisam seguir algumas dicas para evitar erros na hora da prova.

– Avaliar a prova antes de responder as questões: “Começar olhando as questões como um todo e traçando estratégias”, sugeriu ele;

– Iniciar pelos assuntos ou disciplinas com mais afinidade: “Nesse momento que você seleciona as mais fáceis e consegue fazer as questões e se sentir mais satisfeito com elas no início da prova, você ganha autoconfiança, ganha moral e consegue trabalhar seu emocional”, disse;

– Tomar cuidado com a disposição das questões, ou seja, com as famosas pegadinhas: “Tem muitas questões que são parecidas, mas não iguais. Você resolve uma de um jeito e outras de outro e não sabe qual metodologia aplicar”, contou.

– Porcentagem e frações são as mais recorrentes.

Yasmin Guedes