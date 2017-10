Alto Alegre: Escolegis promove aulão de História nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 1º, no Núcleo da Assembleia Legislativa em Alto Alegre, cidade localizada a 75 quilômetros de Boa Vista, a Escola do Legislativo promoverá um aulão específico sobre História, a partir das 18h30, ministrada pela professora Margarete Almeida. O Núcleo fica na rua João XXIII, nº 1313, no Centro.

Este é o sétimo aulão com foco direcionado para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e Vestibular. Conforme a professora Margarete Almeida, os participantes encontrarão muito conhecimento contextualizado, dinamismo e resoluções de questões pertinentes as provas. “Eu gosto de trabalhar com essas pessoas bem interessadas, principalmente com dinamismo”, complementou.

Além do conteúdo, Margarete pretende ainda elevar a confiança e a autoestima de todos que pretendem realizar a prova no próximo final de semana. “O conteúdo trabalhado é bem simples, Brasil-Colônia, contextualizando para que ele [o candidato] possa entender que a história é uma só e que vai dar certo”, frisou a professora.

Para se sair bem, Margarete orienta que os candidatos fiquem atentos ao que pede o edital: observar o horário de abertura e fechamento dos portões, levando em consideração o fuso diferenciado de duas horas em relação a Brasília, levar caneta preta, desligar o celular ou, se possível, deixa-lo em casa.

A diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, reforçou que todos os conteúdos proferidos pelos professores possuem embasamento, principalmente relacionado a provas passadas do ENEM. “São dicas, resolução de questões tendo como referência conteúdo de história. Margarete é uma professora renomada no nosso Estado e que participou do Super Aulão no sábado, dia 28, na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios”, disse. As inscrições acontecem no dia do evento.

Yasmin Guedes

Margarete Almeida