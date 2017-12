Alto Alegre: escola Estadual Sadoc Pereira comemora 37 anos

Alunos, professores e comunidade de Alto Alegre, comemoraram na manhã desta sexta-feira, 15, o aniversário de 37 anos da Escola Estadual Sadoc Pereira. Um desfile cívico militar foi realizado e contou com a presença da governadora Suely Campos e autoridades municipais.

Além dos 641 alunos da escola, outras instituições também participaram do desfile, como a Polícia Militar, Guarda Mirim, Desbravadores da Igreja Adventista, Escola Municipal Miguel Alves, Escola Estadual Delcy Barreto de Souza, Escola Estadual Nova Esperança e Escola Estadual Venceslau Catossi.

Suely Campos, destacou durante o evento a tradição da escola. “Essa é uma escola tradicional, onde muitos que hoje são professores estudaram e possuem uma ligação forte com a instituição. E comemorar esse dia com eles é muito gratificante”, explicou.

A governadora mencionou também os avanços que o município tem obtido nos últimos anos. “Alto Alegre tem crescido economicamente, com a pecuária, agricultura, que hoje representa 26% de tudo que é produzido no estado, além de ser o campeão da produção de soja em Roraima. E a tendência é continuar crescendo. Estamos trabalhando para isso”, destacou.

O gestor da escola, José de Souza, citou as melhorias que a unidade tem obtido nos últimos anos. “Desde que a governadora Suely Campos assumiu o governo, temos notado muitas melhorias. Hoje temos uma merenda de qualidade, professores valorizados e um ensino com mais qualidade. Por isso temos que comemorar esses 37 anos de tradição com muita alegria”, concluiu.

Dina Vieira