Alto Alegre: Escola do Legislativo promove aulão preparatório neste sábado

A Escola do Legislativo estará neste sábado, 26, a partir das 9h30, com uma programação diferenciada no Núcleo da Assembleia Legislativa do município de Alto Alegre. Pela primeira vez, concurseiros e estudantes, que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e prestar vestibular, terão a oportunidade de participar do Aulão de Raciocínio Lógico, que será ministrado pelo professor Abel Mangabeira, do Rio Janeiro.

“Estamos com uma expectativa bem positiva, pois os nossos alunos estão empolgados, aguardando ansiosos por essa aula, que está sendo preparada com esmero pelos servidores da Escola do Legislativo”, disse a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, ao anunciar que outros municípios também serão beneficiados pelo aulão da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR).

Segundo ela, há também uma grande expectativa por parte da equipe responsável pela organização deste evento.

“Vários colegas da Assembleia Legislativa, que nos acompanha no aulão, estão interessados em ampliar conhecimentos nos preparatórios para concurso e Enem”, complementou.

O professor Abel Mangabeira mandou um recado para todos que já se inscreveram para assistir ao aulão em Alto Alegre. “Vocês podem esperar uma aula descontraída, rica em conteúdo e de muita motivação. Entendo que os alunos precisam se sentir motivados a estudar, seja para o Enem, vestibular, concurso e seletivo, porque é uma maratona árdua”, disse.

Mangabeira ressaltou que essa motivação se faz necessária, principalmente, por conta da idade dos estudantes. “São jovens que precisam de uma carga jovem de maturidade para poder seguir com afinco, responsabilidade e dedicação. A minha aula inclui não somente o conteúdo de matemática, mas a outra parte de preparação que é o planejamento e a motivação, itens importantíssimos neste processo”, reforçou.

O professor disse que preparou uma aula especial, e que os alunos conhecerão os conteúdos de matemática que são recorrentes no Enem. “Costumo dizer que são questões clássicas que sempre estão presentes no Enem. Vou ensinar também macetes, algumas formas de visualizar o problema de maneira mais simples, e de alertar para as pegadinhas comuns e que costumam derrubar todo mundo. Você de Alto Alegre, compareça no aulão, porque será um sucesso”, recomendou Abel Mangabeira.

