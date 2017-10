Alto Alegre: Defensoria vai instalar núcleo no município

A defensora pública-geral do Estado, Terezinha Muniz, esteve nesta terça-feira, 17, visitando as futuras instalações da Defensoria Pública no município de Alto Alegre. As obras estão previstas para iniciar ainda este ano. A gestora esteve acompanhada da deputada Lenir Rodrigues, do prefeito do município Pedro Henrique Machado e da vereadora Sônia Vieira.

O terreno é doação da Prefeitura de Alto Alegre, por meio do projeto de lei nº 339/2017, que autorizou o prefeito Pedro Henrique a doar um imóvel de 510m² de área construída. O projeto recebeu o voto favorável de todos os vereadores do município.

De acordo com a defensora-geral, o projeto arquitetônico seguirá todas as normas técnicas e de acessibilidade. O imóvel está localizado no Centro da cidade. “Estamos felizes por mais essa conquista da nossa Instituição que beneficiará exclusivamente à população. Com uma sede própria em Alto Alegre, mais de 16 mil habitantes estarão sendo beneficiados”, disse com satisfação.

“Estamos trabalhando para dar um melhor atendimento aos nossos assistidos, como também garantir melhores condições de trabalho aos nossos membros e servidores”, garantiu terezinha.

Terezinha aproveitou para agradecer ao prefeito Pedro Henrique Machado e a todos os vereadores que permitiram mais este avanço da Defensoria Pública no Estado, que, segundo ela resultará em amplo e melhorado atendimento. Na oportunidade, ela aproveitou para agradecer a deputada Lenir pelo investimento e defesa na Assembleia Legislativa.

Será investido, só de emenda parlamentar de autoria da deputada Lenir, cerca de R$ 1 milhão. A parlamentar afirmou que o investimento no município significa o respeito à população altoalegrense e, sobretudo, por acreditar que o espaço além de atendimento jurídico permitirá ações de cidadania.

“Temos pela população de Alto Alegre um grande respeito e por isso as pessoas já mereciam uma sede da Defensoria para um atendimento mais confortável. Acreditamos que o escritório próprio da Defensoria terá também possibilidade de outras medidas como ações educativas e preventivas”, citou.

Durante a visita, as autoridades conheceram a atual situação do terreno e apontaram as possíveis melhorias a serem executadas de mediato.

A unidade da Defensoria hoje funciona em dois espaços cedidos pelo Tribunal de Justiça localizado dentro do Fórum da Comarca, mas os ambientes em razão do seu pequeno espaço, já não comportam mais a demanda de pessoas que procuram por assistência jurídica gratuita.

Para o prefeito Pedro Henrique Machado, a construção da sede da Defensoria será um ganho social para a população da região, porque a DPE poderá representar ainda melhor as pessoas carentes. “A tendência é melhorar cada dia mais, além de gerar emprego e renda. Enfim, ofertar um trabalho mais produtivo para as pessoas”, avaliou o prefeito.

Celton Ramos