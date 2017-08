Alto Alegre: Defensoria Pública recebe terreno para construção de sede própria

O projeto de lei nº 339/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Alto Alegre a doar um imóvel de 510m² de área construída para a Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE), foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores e acaba de ser sancionado pelo prefeito do município, Pedro Henrique Machado. A publicação saiu no Diário Oficial nesta quarta-feira, 30.

Além da defensora-geral, Terezinha, os defensores Rogenilton Ferreira e Maria das Graças Soares acompanharam a sessão dos vereadores na semana passada, que aprovaram por unanimidade o projeto de lei que doava o terreno sem ônus.

A DPE pretende iniciar a construção da sede a partir de novembro, se tudo ocorrer conforme o cronograma previsto. O investimento é proveniente de emenda parlamentar. Todo o projeto arquitetônico seguirá todas as normas técnicas. O terreno doado está localizado no Centro da cidade.

De acordo com a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, esta é mais uma conquista alcançada pela Defensoria. “Com uma sede própria em Alto Alegre, mais de 16 mil habitantes estarão sendo beneficiados. Agradecemos ao prefeito Pedro Henrique Machado e a todos os vereadores que permitiram mais este avanço da nossa Instituição, que sem dúvidas resultará em um melhor atendimento aos nossos assistidos”, disse Terezinha.

Em 2016, a Defensoria da comarca do Alto Alegre realizou mais de sete mil atividades, os moradores possuem assistência de um defensor público diariamente, mas apesar de todo o suporte oferecido, ainda há muitas melhorias a serem realizadas.

“A unidade da Defensoria hoje funciona em dois espaços cedidos pelo Tribunal de Justiça localizado dentro do Fórum da Comarca, mas os ambientes em razão do seu pequeno espaço, já não comportam mais a demanda de pessoas que procuram por assistência jurídica gratuita. Estaremos trabalhando para dar um melhor atendimento aos nossos assistidos, como também garantir melhores condições de trabalho aos nossos membros e servidores que atuam no local”, discursou a defensora-geral.

Para o prefeito Pedro Henrique Machado, a construção da sede da Defensoria será um ganho social para a população da região, porque a DPE poderá representar ainda melhor as pessoas carentes. “A tendência é melhorar cada dia mais, além de gerar emprego e renda. Enfim, ofertar um trabalho mais produtivo para as pessoas”, avaliouo prefeito.

Celton Ramos