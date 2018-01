Alto Alegre: concurseiros aprendem estratégias para terem bons resultados em concurso

Três concursos públicos estão previstos para terem editais lançados ainda neste semestre em Roraima: Assembleia Legislativa de Roraima, Polícia Militar de Roraima e Polícia Civil. E diante dessas perspectivas, o Poder Legislativo, por meio da Escola do Legislativo, realiza uma série de aulões com o tema: ‘Estratégias de Aprovação para Concursos Públicos’, com o professor Abel Mangabeira.

O primeiro aconteceu na noite dessa sexta-feira, 26, no Núcleo da Assembleia Legislativa em Alto Alegre, cidade a 78 quilômetros de Boa Vista. O próximo será na região Sul, em Rorainópolis, no dia 30, as 18h30, na rua Maranhão, sem número, no Centro.

Moradora da comunidade de Reislândia, antigo Paredão, localizado a 50 quilômetros da sede de Alto Alegre, Auricélia Moraes, foi uma das primeiras a chegar à sala de aula. Ela, que pretende aproveitar as oportunidades em concurso público no Estado, não pensou duas vezes para procurar a Escola do Legislativo para aprender a organizar os estudos.

Disse que até o momento do aulão, não tinha em casa uma rotina de estudos, devido à dificuldade em conciliar trabalho e família. Para ela, esse espaço de estudos chegou em boa hora e agora será possível traçar estratégias para aprender os conteúdos de forma sistematizada. “É muito importante saber organizar os estudos, pois sozinho a gente fica desmotivado e sem ter por onde começar. Os conteúdos são extensos, geralmente”, frisou.

O aulão, além de dinâmico e interativo, teve como foco o preparo emocional dos futuros candidatos a cargos efetivos. “As estratégias que eu ensino nesse aulão diz respeito a como você estudar para concurso, em um modo geral. Muita gente estuda 12h por dia e não passa porque sempre estudou da forma errada”, explicou o professor Abel Mangabeira.

Com aproximadamente 80 pessoas participantes, entre concurseiros, estudantes para vestibular e ‘curiosos a adquirir conhecimento’, como se classificaram algumas pessoas, Mangabeira considerou o aulão como um sucesso e espera que em Rorainópolis haja mais participações como essa.

“Muito gratificante, pra mim, em ter que trabalhar com essa gente numa sexta à noite. Muitos tiveram que largar seus afazeres, sua televisão, seu lazer para aprender um pouco sobre como construir um futuro no universo do concurso público e isso pra mim não tem preço”, contou.

Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, é importante preparar os cidadãos além dos conteúdos específicos para provas teóricas e práticas. “Mas também em se buscar o lado emocional dos concurseiros de plantão e esse lado emocional envolve uma preparação de escolha, de acompanhamento de edital, organização de material que vai levar para o dia da prova e controle emocional na leitura da prova”, disse.

O tema, complementou Leila, tem a intenção de potencializar as pessoas para aprovação em concursos públicos, chamar a atenção para o autoconhecimento e ajudar os interessados a traçarem estratégias para alcançarem seus objetivos. Para quem deseja participar, as inscrições ainda estão abertas para o aulão em Rorainópolis, na rua Maranhão, s/n, Centro; em Iracema, para o dia 2 de fevereiro, na rua Drº Bernardo Saião, nº 1.030, Centro; e Caracaraí, para o próximo dia 6, na avenida Presidente Kennedy, nº 1.151, no Centro.

Yasmin Guedes