Alto Alegre: candidatos ao Enem participam de aulão de História

A contagem regressiva começou para milhares de brasileiros que farão a primeira etapa do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo, 5. A Assembleia Legislativa de Roraima, por intermédio da Escola do Legislativo, realizou na noite desta quarta-feira, 1º, no Núcleo de Alto Alegre, um aulão de história com foco na prova desse concurso.

Igor Gomes, de 17 anos, está ansioso para o ‘grande dia’ e aproveitou a oportunidade dada pelo Poder Legislativo para tirar dúvidas e ficar mais preparado para enfrentar os dois dias de ENEM.

O sonho do estudante é cursar direito e, para isso, garante que a rotina de estudos é intensa até mesmo em casa. “Esses aulões ajudam muito na preparação dos alunos”, contou o garoto. Para ele, é uma chance de colaborar e oportunizar os candidatos da cidade no ingresso em uma faculdade.

A irmã de Igor, Ennatha Gomes, de 13 anos, está no oitavo ano do ensino fundamental, mas faz questão de acompanhar Igor nos aulões e também conhecer o conteúdo aplicado e, assim, estar mais preparada para quando chegar à sua vez. “Meu pai incentiva a vir assistir os aulões. Quando eu for fazer terei a noção de como é”, comentou a menina.

Com um público dinâmico e de faixa etária diversificada, a professora Margarete Almeida iniciou as atividades com uma explicação prévia dos erros que os candidatos não devem cometer nos dias de prova, como prestar atenção em fuso horário, documentação, local de exame, entre outros.

As atenções se voltaram para o quadro. Margarete explicou sobre Brasil-Colônia, a formação histórica e econômica do País e tudo acompanhado por material distribuído com questões dos últimos Exames. “Conteúdo simples, mas muito importante para eles”, disse ela.

Para não haver erros, a professora ressaltou algumas orientações: leitura na integra de todas as questões; se atentar para as pegadinhas, pois há palavras que derrubam uma questão inteira. “‘Especificadamente’, ‘totalmente’, ‘não’, são palavras chaves dentro da questão, então ele vai ter que eliminar, de que maneira? Sempre lendo a questão por inteiro. Às vezes ela começa certo e termina errado. Esse aluno tem sempre que está atento a esse detalhe”, alertou.

Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, esse momento foi muito importante para ajudar os moradores da região. Como estamos na véspera da primeira prova do ENEM, dia 5, nós realizamos aqui na unidade de Alto Alegre da Escola do Legislativo, mais um aulão com o tema história. Conteúdo e questões contextualizadas, com estilo, dentro das exigências de redação, interpretação de textos enem/vestibular”, ressaltou.

Yasmin Guedes